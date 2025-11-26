Agricultores y transportistas cumplen tres días con bloqueos en seis estados del país

En Sinaloa agricultores mantienen bloaueadas las casetas de El Pisal y Costa Rica, sobre la autopista Benito Juárez y la carretera Culiacán-Mazatlán (José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)

Cierres carreteros — Por tercer día consecutivo integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano llevan a cabo bloqueos viales en accesos principales en seis estados del país, luego de que no llegaran a un acuerdo para resolver sus demandas en una mesa de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los manifestantes que exigen pronta respuesta a sus demandas mantienen bloqueos en carreteras de Sinaloa, Tlaxcala, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Sonora.

En Sinaloa los cierres viales se registran en ambos sentidos de la carretera Guamúchil-Guasave.

En tanto que en Tlaxcala los bloqueos también se registran en ambos sentidos en la caseta de San Martín Texmelucan del Libramiento Norte de la Ciudad de México, y en la autopista Tlaxcala-Puebla a la altura de Zacatelco.

La misma situación se reportó en Chihuahua, con el bloqueo de la carretera México 45, en Ciudad Juárez, en el tramo Chihuahua–Delicias.

Agricultores y Transportistas en sinaloa amagan con extender su paro si no les da solución a sus demandas el Gobierno Federal (José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)

En Michoacán los cierres se registran en la autopista 15D, Maravatío–Zapotlanejo, así como en caminos en municipios como Zamora, La Barca, Ecuandureo, Zinapécuaro y Panindícuaro.

En suelo tamaulipeco los cierres de carreteras de acceso y salida de la entidad se registraron en la zona norte, principalmente en las carreteras Reynosa-Matamoros y Diaz Ordaz y en el Puente Internacional Pharr.

En Sonora los cierres viales se registraron en la frontera de Nogales y en la garita Mariposa al Recinto Fiscal.

Los productores del campo exigen precios justos para sus cosechas y se pronuncian en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en tanto que los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robos y extorsiones.

Advierten que de seguir en punto muerto las negociaciones con el Gobierno Federal, ampliarán su paro y movilizaciones en los próximos días.

La Crónca de Hoy 2025