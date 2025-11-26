Agricultores y transportistas cumplen tres días con bloqueos en seis estados del país

Cierres carreteros — Por tercer día consecutivo integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano llevan a cabo bloqueos viales en accesos principales en seis estados del país, luego de que no llegaran a un acuerdo para resolver sus demandas en una mesa de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los manifestantes que exigen pronta respuesta a sus demandas mantienen bloqueos en carreteras de Sinaloa, Tlaxcala, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Sonora.
En Sinaloa los cierres viales se registran en ambos sentidos de la carretera Guamúchil-Guasave.
En tanto que en Tlaxcala los bloqueos también se registran en ambos sentidos en la caseta de San Martín Texmelucan del Libramiento Norte de la Ciudad de México, y en la autopista Tlaxcala-Puebla a la altura de Zacatelco.
La misma situación se reportó en Chihuahua, con el bloqueo de la carretera México 45, en Ciudad Juárez, en el tramo Chihuahua–Delicias.
En Michoacán los cierres se registran en la autopista 15D, Maravatío–Zapotlanejo, así como en caminos en municipios como Zamora, La Barca, Ecuandureo, Zinapécuaro y Panindícuaro.
En suelo tamaulipeco los cierres de carreteras de acceso y salida de la entidad se registraron en la zona norte, principalmente en las carreteras Reynosa-Matamoros y Diaz Ordaz y en el Puente Internacional Pharr.
En Sonora los cierres viales se registraron en la frontera de Nogales y en la garita Mariposa al Recinto Fiscal.
Los productores del campo exigen precios justos para sus cosechas y se pronuncian en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en tanto que los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robos y extorsiones.
Advierten que de seguir en punto muerto las negociaciones con el Gobierno Federal, ampliarán su paro y movilizaciones en los próximos días.
La Crónca de Hoy 2025