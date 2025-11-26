Avanza la consolidación del Modelo de Compras Públicas Sostenibles de Café

En la reunión “Rumbo a la Política de Compras Públicas Sostenibles de Café a Organismos del Sector Social (OSS)” la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentaron los resultados de la primera compra en 2025 de este producto y compartieron el plan de implementación para el 2026.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán, destacó durante su participación que la articulación entre los productores y las dependencias es una respuesta a una instrucción de la Presidenta de México.

“Tenemos el orden de 500 mil productores; el 95 por ciento de ellos son campesinos y campesinas, muy pequeños productores. El 75 por ciento pertenecen a un pueblo originario. ¡Qué importante es que estemos hablando de un producto de campesinos, campesinas y pueblos indígenas!”, señaló el secretario.

Asimismo recordó que en México se encuentra el 70 por ciento de la biodiversidad del planeta y que los cultivos de café indígenas son parte de dicha biodiversidad.

Mientras tanto Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Buen Gobierno, comunicó que las compras públicas en el país equivalen a 700 mil millones de pesos. Y es por ello que se busca que se convierta en una forma de impulsar el desarrollo y de ser una herramienta de la inclusión y de la justicia social.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tiene como objetivo que las micro, pequeñas y medianas empresas, no compitan con condiciones de desigualdad con grandes empresas. Se busca que se manejen anticipos de pago y que existan compras exclusivas con verdadera equidad en las condiciones de adjudicación.

“Ya probamos que el modelo funciona, que sí sirve, que es posible hacerlo dentro de la ley y en los tiempos adecuados. Y ahora lo que tenemos como desafío hacia adelante, es escalarlo a toda la Administración Pública Federal”, aseguró el subsecretario.

Por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó durante el encuentro los avances en cuanto al Acuerdo Marco de Compra de Café a OSS. El cual permitirá que todas las dependencias federales puedan adquirir café a través de la Tienda Digital del Gobierno de México de una manera sostenible y transparente.

Dicho esquema garantizara eficiencia en las adquisiciones y ampliara la participación de estos organismos. Para el año siguiente se proyecta la compra de 68 toneladas de café tostado y molido, el cual tiene un valor de aproximadamente 20 millones de pesos.

Por último la organización Yankuik Senojtokalis, representada por Anabel Téllez, compartió su experiencia como proveedora del gobierno federal, destacando su interés en fortalecer relaciones comerciales más equitativas y sostenibles.

Estas acciones encaminan a México hacia un modelo nacional de Compras Públicas Sostenibles de Café con políticas públicas enfocadas en la equidad, el bienestar y la prosperidad para todas las comunidades productoras de todo el país.