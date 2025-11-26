Canciller De la Fuente dice que México continuará en la defensa del derecho al asilo

Toma de protesta de la nueva generación de diplomáticas y diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano

Durante el evento de la toma de protesta de la nueva generación de de diplomáticas y diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y el reconocimiento a 16 de sus integrantes por 25 años de servicio, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que México continuará en la defensa los derechos que se consideran irrenunciables, como el derecho al asilo.

Al respecto, señaló que el derecho al asilo está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Mexicana y emana de la Convención de Caracas de 1954, por lo que "el derecho al asilo es un derecho que México seguirá defendiendo porque consideramos irrenunciable como parte de nuestra política exterior”, precisó.

El canciller reconoció ante los nuevos graduados que la lealtad con el Estado y sus instituciones es fundamental, y que, para avanzar con una diplomacia que distinga a nuestro país, es necesario combinar los principios constitucionales y el derecho internacional.

Convocó a la primera generación de diplomáticos formados en el Instituto Matías Romero durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a desplegar una diplomacia sigilosa y a mantener siempre como principios el diálogo diplomático y el marco de referencia del derecho internacional, fundamentales para cumplir con nuestras obligaciones, donde la primera de ellas es la defensa de la soberanía nacional.

De igual manera, en el marco del 25N, reconoció la necesidad de llevar a los hechos todas la vertientes y las implicaciones de tener una política exterior feminista, e ir más allá de tener una representación fememenina en todos los ambitos de la política exterior y hacer valer sus derechos e impedir a toda costa que se mantenga la violencia contra las mujeres en todas su expresiones.

Durante el evento, la condecoración “Servicio Exterior Mexicano 25 años” fue entregada por el canciller a los 16 integrantes del SEM que cumplieron un cuarto de siglo sirviendo al país como diplomáticas y diplomáticos:

La embajadora Ana Luisa Fajer Flores, el embajador Juan Carlos Lara Armienta, la ministra Alejandra Mayela Martínez Silva, el ministro Alfonso Ascencio Herrera, el ministro José Vicente Borjón López Coterilla, la consejera Miriam Villanueva Ayón, la consejera Karla Tatiana Ornelas Loera, el consejero Óscar Carvajal Aguirre y el consejero Manuel Herrera Rábago.

El consejero Diego Alfonso Simancas Gutiérrez, el consejero Vladimir Vázquez Hernández, el consejero José Alfredo Galván Corona, la primera secretaria Eva Pizano Cejka, el primer secretario Cosme García López, el primer secretario Jorge Luis Hidalgo Partida, y la agregada administrativa “C” Rosa María Betancourt Moreno.