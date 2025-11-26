¿Cuánto me tienen que dar de aguinaldo si tengo menos de un año trabajando en la empresa?

Aguinaldo ¿Cuánto me tienen que dar si tengo menos de un año trabajando en la empresa?

El aguinaldo es una prestación de carácter legal y obligatorio para todos los trabajadores que cumplan ciertas características de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Ley Federal del Trabajo (LFT), específicamente en los artículos 127 y 87.

Dicho esto, ¿qué pasa si tengo menos de un año trabajando en la empresa donde estoy? No te preocupes, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) tiene cubierto tu perfil y con confianza puedes garantizar que sí recibirás dinero este diciembre.

En general, el aguinaldo es el pago de al menos 15 días de salario para todo aquel trabajador con un año o más. Si trabajaste menos de 1 año, tienes derecho al pago de una parte proporcional al tiempo laborado dentro del sector privado.

¿Qué tipo de trabajadores deben recibir aguinaldo según la ley?

Todos los trabajadores que cumplan con las siguientes características de contratación tienen derecho a recibir aguinaldo y están respaldados por la ley:

De base

De confianza

De planta

Sindicalizados

Por obra

Por tiempo determinado

Eventuales

Comisionistas

Agentes de comercio

Agentes de seguro

Vendedores

¿Cómo calcular el monto que me corresponde?

Para calcular el monto de aguinaldo que te corresponde de forma correcta, tienes que partir de un punto muy importante:

Toma como base el Salario Mínimo 2025, que es de $278.80 pesos diarios

Deberás multiplicarlo por los 15 días laborales que estipula la LFT

que estipula la LFT Si ese monto corresponde a un año laboral, podrás dividirlo entre el tiempo que tú laboraste para sacar el proporcional

Esta regla aplica también para los trabajadores eventuales o con contratos de prueba. De igual forma, te recomendamos acercarte con el personal de Recursos Humanos de tu empresa para tener mayor claridad al respecto.

¿Cuándo es la fecha límite para pagar el aguinaldo?

De acuerdo con lo estipulado por la PROFEDET, la fecha límite para cada empresa es el 20 de diciembre de cada año. Sin excepción alguna, los trabajadores que pertenecen al sector privado deberán recibir su pago de aguinaldo correspondiente a por lo menos 15 días de trabajo.