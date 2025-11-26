Declaraciones de Noroña agravan crisis política en Michoacán; Raúl Morón pide prudencia

Raúl Morón El ex candidato al gobierno de Michoacán se deslindó de las palabras de Fernández Noroña contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

En medio de los señalamientos que lo envuelven, el senador de Morena, Raúl Morón, llamó a la prudencia y al respeto en torno al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y advirtió que la polémica desatada por las declaraciones de su compañero Gerardo Fernández Noroña contra la alcaldesa sustituta Grecia Quiroz, ha agravado la crisis política que atraviesa la región.

El legislador , quien es uno de los que Grecia Quiroz pide se investigue por el asesinato de su esposo, admitió que la disputa pública generada por Fernández Noroña ha escalado el conflicto a nivel nacional y ocasiona desgaste al movimiento.

“Seguramente algún costo tiene para el proyecto, aunque no es mucho según los números que he visto”, aseveró

Cuestionado sobre si coincide con Fernández Noroña en calificar a Quiroz como “ambiciosa”, Morón rechazó entrar en esa lógica

“Es un asunto de cada quien. No es momento de polemizar, sino de ser empáticos”.

Morón tomó distancia del senador Fernández Noroña y admitió que es válido no descartar ninguna hipótesis.

Ello luego de que Grecia Quiroz exigió a las autoridades investigar al senador Raúl Morón y al diputado Leonel Godoy a quienes su esposo Carlos Manzo responsabilizó de algún atentado en su contra.

Morón aseveró que ni Leonel Godoy ni él han sido señalados formalmente y reiteró su disposición a atender cualquier citatorio: “Estamos a la orden; si hay pruebas, que se presenten”.

También desmintió versiones que lo señalaban por una visita privada a familiares de Manzo: “Yo no fui”.

Por ello, Morón consideró urgente es que la Fiscalía de Michoacán esclarezca el asesinato de manera definitiva: “Eso nos dará tranquilidad a todas y todos”.

Sostuvo que si bien deben explorarse todas las líneas de investigación en el asesinato de Carlos Manzo, ningún actor político puede hacer señalamientos en referencia implícita a la postura de Fernández Noroña, quien cuestionó públicamente a Quiroz, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum le exigía actuar con “empatía y respeto”.

¿Qué dijo Noroña y por qué agravó la crisis política en Michoacán?

La controversia inició cuando Fernández Noroña acusó presuntas ambiciones políticas de Grecia Quiroz —viuda de Carlos Manzo— en medio del duelo por su asesinato, lo que fue interpretado como una expresión insensible y misógina desde varios frentes.

Sin mencionarlo directamente, Morón dejó en claro que Fernández Noroña eligió otro camino: “Son estilos de cada quien; nosotros coincidimos en que no es tiempo de polémicas”.

En ese sentido recordó que, tras la tragedia la dirigencia morenista en Michoacán optó por el silencio y la prudencia.

“Nosotros en Michoacán,, después de lo que aconteció, suspendimos todos los eventos públicos, incluso fuimos menos protagonistas en redes sociales. Prácticamente guardamos silencio porque entendemos el dolor de ese equipo y también, pues es pertinente también, porque aparte a todos nos sacudió lo que pasó en Michoacán, la indignación la compartimos mucho. Y entendiendo este sentimiento, bueno, nosotros prácticamente no hemos dicho nada”, relató