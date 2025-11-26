Desaparecen 2 elementos de la SSPC y localizan vehículo en Zapopan

Patrullas de la Policía de Guadalara. FOTO: Archivo / Andrea García

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos elementos, quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco, se encuentran en calidad de no localizados.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de noviembre, cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos. Al dar seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

La SSPC advirtió que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, a fin de ejecutar todas las acciones necesarias para localizar a sus compañeros, privilegiando en todo momento su integridad y seguridad.

La institución ratificó que las familias de los elementos cuentan con el acompañamiento y el respaldo absoluto, que permanece atenta a brindarles todo el apoyo necesario.