Frente frío 17: así se verá afectada la CDMX y otros estados por las heladas y las fuertes rachas de viento

De acuerdo con lo anunciado por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el Frente Frío 17 entrará este sábado 29 de noviembre de 2025 desde el norte del país en interacción con una vaguada atmosférica y la corriente en chorro subtropical, causando un fuerte descenso de temperaturas en algunas zonas del país.

De la mano con este fenómeno, se esperan heladas, vientos intensos, lluvia y oleaje importante en zonas costeras.

¿Cómo será el clima este sábado en México?

En las sierras de Chihuahua y Durango, se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C. En otras regiones montañosas como Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y más, las mínimas rondarán entre los –5 a 0 °C, con posibilidad de heladas al amanecer.

En zonas serranas de estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, entre otros, se prevén mínimas entre 0 y 5 °C.

¿Lloverá este fin de semana?

De acuerdo con el SMN, se esperan rachas de viento de 40 a 60 km/h en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, entre otras.

En costas del Golfo y del sureste, incluyendo Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por lo que podría haber oleaje de hasta 2.5 metros.

La combinación de aire frío, humedad y viento podría generar lluvias, chubascos o lluvias aisladas en diversas regiones.

¿Qué estados sentirán más el frente frío?

Los estados más afectados serán los del norte y noroeste de México, especialmente aquellas zonas serranas; estados del centro-occidente y regiones del oriente y sureste podrían sentir heladas, bajas temperaturas, viento, lluvia o una mezcla de varios efectos.

El Frente Frío 17 ha llegado con temperaturas bajo cero, heladas, viento, lluvia y oleaje. Si estás en México, lo más sano es prepararte con ropa abrigadora y mantenerte pendiente de los pronósticos y las recomendaciones por parte de tu localidad.