IMSS y CFE suman esfuerzos para seguir garantizando servicios de salud y trámites institucionales  

Reunión de trabajo IMSS-CFE Los directores generales del IMSS y la CFE, en reunión de trabajo Se refuerzan esfuerzos en el que se acordó establecer esquemas de trabajo para prevenir riesgos, optimizar tiempos de respuesta y asegurar condiciones adecuadas de operación en unidades médicas del Seguro Social

Los titulares del IMSS y de la CFE buscan fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a temas estratégicos que impactan de manera directa en la operación de las unidades médicas y en los trámites institucionales, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención a la derechohabiencia.

Durante el encuentro del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, con la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, coincidieron en la relevancia de establecer esquemas de trabajo conjunto que hagan posible prever riesgos, optimizar tiempos de respuesta y asegurar condiciones adecuadas de operación en unidades médicas y administrativas del IMSS, de manera particular en áreas críticas como urgencias, terapia intensiva y quirófanos, así como en los procesos administrativos vinculados con incapacidades.

Robledo Aburto destacó la oportunidad de fortalecer la operación de equipos médicos y sistemas informáticos a través de la optimización en el suministro eléctrico y la conectividad en hospitales y áreas administrativas.

También se revisaron los avances en el seguimiento a casos médicos de trabajadores de la CFE, quienes forman parte de la derechohabiencia del IMSS, al tiempo que se acordó reforzar la coordinación técnica para las instalaciones eléctricas de los nuevos hospitales que en la actualidad están en proceso de construcción.

Otro tema prioritario fue la ampliación de la cobertura de conectividad mediante CFE Internet en las unidades médicas más apartadas del territorio nacional, con el objetivo de mejorar los servicios digitales y la comunicación clínica.

Además, se evaluaron acciones para la revisión y optimización de la red eléctrica en instalaciones hospitalarias ya en operación.

En su oportunidad, Calleja Alor, refrendó su disposición para mantener una coordinación permanente con el IMSS, fortalecer los canales de comunicación y atención oportuna, así como analizar e implementar soluciones técnicas que permitan prevenir fallas, mejorar la estabilidad del servicio eléctrico y asegurar el funcionamiento continuo de los sistemas de conectividad.

En este sentido, el titular del Seguro Social reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con la CFE para fortalecer la infraestructura eléctrica y de conectividad en sus instalaciones, priorizando en todo momento la seguridad de pacientes, personal de salud y la continuidad tanto de los servicios médicos como de los trámites institucionales, en beneficio de la población derechohabiente.