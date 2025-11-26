Médicos reciben el reconocimiento “Dr. Jesús Kumate Rodríguez” en el Senado

Entrega el Senado de la República la Medalla “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”

La Dra. Gabriela Borrayo Sánchez y al Dr. Simón Barquera Rivera, recibieron el reconocimiento “Dr Jesús Kumate Rodríguez”, correspondiente a los años 2024 y 2025, que entrega el Senado de la República, por sus valiosas aportaciones a la salud.

Durnate la sesión solemne, se recoocieron las inumerables contribuciones del doctor Kumate, una de las figuras médicas más importantes de las últimas décadas por sus acciones que permitieron erradicar devastadoras enfermedades que afectaron a nuestro país en el pasado.

La secretaria de la Mesa Directiva, Mariela Gutiérrez Escalante, resaltó que como ejemplo de sus aportaciones se debe recordar la vacunación universal en 1992, con lo cual se logró por primera vez erradicar del país la viruela y eliminar la mortalidad por sarampión y paludismo.

También implementó la vacunación en los niños menores de cinco años contra seis enfermedades: difteria, tétanos, poliomielitis, sarampión, tosferina y tuberculosis.

Al reseñar parte de su trayectoria, agregó que el esquema de vacunación gratuito fue un seguimiento a la política de salud que puso en marcha el doctor Jesús Kumate Rodríguez.

Se reconoció el desempeño del Dr. Kumate como secretario de salud, pues le correspondió enfrentar en el país el brote de cólera en 1991, por lo que dio paso al programa de prevención y cotrol de la enfermedad, además de que se confomaron brigadas para su control en todo el territorio nacional.

Se destacó como un inminente investigador en infectología pediátrica, área que coordinó y estimuló en el Hospital Infantil de México y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, abundó la senadora.

Participó en diversas actividades y cargos, entre ellas miembro del consejo consultivo de la UNISEF y presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, y presidente de la Academia Nacional de Medicina, así como integrante de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, Infectología, inmunología e Investigación Pediátrica, entre otras.