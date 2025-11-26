Profeco se suma al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Feria de Bienestar 1

Con la coordinación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, en cumplimiento de la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) participa en la primera Feria de Bienestar del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“La Profeco forma parte de este plan porque entendemos que proteger la economía familiar es proteger la dignidad y el bienestar de las y los mexicanos”, señaló Iván Escalante Ruiz, titular de la institución.

Escalante Ruiz compartió que se impartirán talleres de Tecnologías Domésticas dentro de las actividades de la Procuraduría en la Feria que recorrerá 13 regiones de Michoacán. Estas clases tienen el objetivo de empoderar y dotar a la población con herramientas que les permitirán crear oportunidades para emprender.

Asimismo, en cada Feria será posible encontrar módulos de atención y talleres de economía familiar para aprender a que el presupuesto familiar rinda mejor.

La Profeco es parte fundamental de este plan, por lo que también participa en el levantamiento de un censo casa por casa para “escuchar con humildad cada historia que nos cuentan en su puerta. Atender con eficiencia cada abuso que nos denuncian”.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es un esfuerzo por parte del Gobierno de la República, el cual busca que ningún hogar de esta entidad quede fuera del bienestar.

Dicho esfuerzo se suma el programa Sí al desarme, sí a la paz porque no sirve de nada que una familia ahorre en gas y luz si viven la epidemia de la violencia.

“El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia no es un eslogan: es el movimiento que toca su puerta para saber cuáles son sus necesidades, es la Feria del Bienestar que llega a su plaza para entregar aquello que se necesite, es la certeza de que nunca más estarán solos”, subrayó el titular de la Profeco.