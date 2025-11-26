¿Qué carreteras siguen cerradas hoy, miércoles 26 de noviembre? Continúan los bloqueos por transportistas y agricultores a lo largo del país; conoce cuáles son las carreteras que están cerradas este miércoles 26 de noviembre. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM (Adolfo Vladimir)

Este miércoles 26 de noviembre, la Asociación Nacional de Transportistas dio a conocer que continuarán los bloqueos en vialidades tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno de México; conoce cuáles son las carreteras que permanecen cerradas.

Tras finalizar las mesas de diálogo entre la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), asociaciones de agricultores y el Gobierno de México durante la madrugada de este miércoles 26 de noviembre, la ANTAC informó que continuarán los bloqueos para exigir que se cumplan sus demandas.

Es así que a lo largo del día en distintos puntos del país se han cerrado carreteras como forma de manifestación por parte de grupos de transportistas y agricultores. Y aquí te compartimos cuáles son las carreteras que están cerradas.

¿Qué carreteras están bloqueadas hoy, miércoles 26 de noviembre?

De acuerdo con la Guardia Nacional Carreteras, estas son las carreteras que continúan bloqueadas este miércoles 26 de noviembre por presencia de manifestantes en diferentes estados de la República Mexicana:

Estado de México

Carretera México-Querétaro , cerca del km 39+100 con cierre parcial de circulación.

, cerca del km 39+100 con cierre parcial de circulación. Carretera Texcoco-Los Reyes, cerca del km 020+100 con cierre parcial de circulación.

Sinaloa

Carretera Culiacán - Las Brisas , en la caseta de cobro No. 59 Las Brisas, El Pisal y Puente de Sinaloa, todas con cierre total de circulación.

, en la caseta de cobro No. 59 Las Brisas, El Pisal y Puente de Sinaloa, todas con cierre total de circulación. Carretera Mazatlán-Culiacán, en la caseta de cobro Costa Rica, cerca del km 178+800, con cierre total de circulación.

Jalisco

Carretera Maravatío-Zapotlanejo , cerca del km 402+000 con cierre total de circulación.

, cerca del km 402+000 con cierre total de circulación. Carretera Irapuato-Zapotlanejo , cerca del km 001+500 con cierre total de circulación.

, cerca del km 001+500 con cierre total de circulación. Carretera Acatlán de Juárez-Colima , cerca del km 087+000 con cierre total de circulación.

, cerca del km 087+000 con cierre total de circulación. Carretera Santa Rosa–La Barca, cerca del km 076+500 con cierre total de circulación.

Chihuahua

Carretera Gómez Palacio-Jiménez , cerca del km 230+00 con cierre total de circulación.

, cerca del km 230+00 con cierre total de circulación. Carretera Delicias, cerca del km 165+000 con cierre total de circulación.

Tlaxcala

Carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México , cerca del km 194+800 con cierre total de circulación.

, cerca del km 194+800 con cierre total de circulación. Carretera Los Reyes-Zacatepec, cerca del km 060+100 con cierre total de circulación.

Veracruz

Carretera Teziutlán-Nautla, cerca del km 040+800 con cierre total de circulación.

Tamaulipas

Carretera Tampico - Cd. Mante , cerca del km 034+800 con cierre total de circulación.

, cerca del km 034+800 con cierre total de circulación. Carretera Cd. Victoria-Matamoros , cerca del km 201+000 con cierre total de circulación.

, cerca del km 201+000 con cierre total de circulación. Carretera Matamoros - Reynosa, cerca del km 000+500 con cierre parcial de circulación.

Guanajuato

Carretera Maravatío-Zapotlanejo, cerca del km 402+000 con cierre total de circulación.

Estas son las carreteras que continúan con bloqueos hasta el momento por motivo de manifestaciones, por lo que si circulas por alguna de estas carreteras, se recomienda consultar otras alternativas viales para evitar la congestión vial.