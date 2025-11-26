Se desmarcan senadoras oficialistas de Fernández Noroña; afecta imagen de partidos, admiten

Gerardo Fernández Noroña El senador ha sido señalado y cuestionado por compañeros de movimiento y oposición luego de sus comentarios contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Senadoras oficialistas se desmarcaron del senador, Gerardo Fernández Noroña tras las descalificaciones que enderezó contra Grecia Quiroz, esposa del alcalde asesinado de Uruapan y consideraron que cada legislador debe hacerse responsable de sus aseveraciones.

De hecho la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra reconoció que ese tipo de expresiones como las de Fernández Noroña afectan la imagen de su partido.

Cualquier expresión “fuera de consideración y respeto” –agregó--afecta no solo a un partido, sino a la política en general.

“La política es el arte del buen servicio, y debemos conducirnos con respeto”, demandó

La senadora pevemista consideró que cada servidor público debe asumir la responsabilidad de sus declaraciones, especialmente cuando estas se dan en un momento delicado para una mujer que enfrenta violencia política y personal como en su caso Grecia Quiroz, quien sufre el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

“Cada quien que expresa algo algún comentario debe de hacerlo con un sentido común pero sobre todo con respeto a las y los ciudadanos”, señaló.

La senadora de Morena, Lucía Trasviña también consideró que cada legislador debe ser responsable de lo que dice y dijo reprobar la misoginia y violencia de género “venga de quien venga”, pero pidió abordar la discusión desde el contexto más amplio de violencia contra las mujeres en el país.

En ese sentido cuestionó que la prensa señale únicamente a Fernández Noroña mientras otras figuras políticas –aseveró--incurren en expresiones ofensivas.

“Somos un país libre, hay libertad de expresión, cada quien puede expresarse con esa libertad y cada quien es responsable de lo que en un momento dado pueda vertir. Yo respeto definitivamente a todos”, afirmó.

Trasviña evitó respaldar directamente al senador, pero insistió en que existe un trato desigual cuando se analiza la conducta de actores políticos:

“¿Por qué no cuestionan a Lilly Téllez? (…) Nos ha tratado de narcogobierno, de asociarnos con narcos. Yo también tengo familia. ¿Por qué solamente cuestionan a un senador?”.

Aseguró que no avala la misoginia ni la violencia de género “venga de quien venga”, y pidió abordar la discusión desde el contexto más amplio de violencia contra las mujeres en el país.

Recordó casos históricos de agresiones y feminicidios contra defensoras de derechos humanos y llamó a los medios a “ayudar a construir” un entorno de respeto.

En tanto el PRI a través de la senadora Claudia Anaya, acusó que Fernández Noroña no muestra disposición a reflexionar sobre su conducta y que sus declaraciones son ofensivas hacia la alcaldesa.

“Somos seres humanos y erramos, pero lo valioso es la capacidad para reflexionar. Yo no veo eso en él.”

Cuestionó además la reacción del gobierno federal. Consideró “tibia” la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solo llamó al senador a ser empático, sin reprobar la forma en que se dirigió a Quiroz.

También criticó que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, defendiera al legislador: “La secretaria hasta lo encubre, diciendo que es doblemente juzgado por ser polémico.”

Anaya acusó al oficialismo de tener un “feminismo selectivo” que ignora abusos internos:

“Yo veo a las morenistas enamoradas de sus golpeadores, enamoradas de Noroña, enamoradas de Cuauhtémoc Blanco, de Félix Salgado Macedonio, de David Monreal, en fin, ellos tienen un feminismo selectivo”, acusó