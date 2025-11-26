Segob insiste en buscar acuerdo con productores agrícolas y transportistas

Representantes campesinos y transportistas saliendo de la Segob (Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Gobernación continúa exhortando a los productores agrícolas y transportistas que mantienen bloques en carreteras del país, a crear acuerdos en una mesa de trabajo para evitar continuar con las afectaciones a terceros.

Mediante un comunicado, la Segob señaló: “la autoridad reconoce la obligación que tiene de atender a toda la población, escuchar sus demandas y buscar alternativas de solución; pero también tiene claro que quienes se manifiestan deben actuar con responsabilidad y evitar dañar la vida y actividades de la ciudadanía".

Al respecto, el organismo gubernamental indicó que realizaron una reunión de trabajo entre representantes de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Economía; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Conagua, con dirigentes de organizaciones de productores agrícolas y transportistas, para definir mecanismos de atención de sus solicitudes.

En dicha reunión, los manifestantes rechazaron la realización de mesas de trabajo y la liberación de las carreteras bloqueadas.

Por lo que la Segob atifica su disposición a dialogar y atender las demandas sociales, por ello la Secretaría de Agricultura desplegará equipos en los estados para hablar con los productores agrícolas y atender sus problemáticas.

La Conagua también reiteró su apoyo para que asistan a la mesa de trabajo que se relaizará en la Cámara de Diputados, donde se discute la Ley General de Aguas.