Bloqueo de carreteras hoy, 27 de noviembre: reporte actualizado

Reporte actualizado: ¿Habrá bloqueos carreteros hoy 27 de noviembre en México? (Guardia Nacional Carreteras)

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), este jueves 27 de noviembre se registran cierres parciales, carga vehicular y restablecimiento de la circulación en diversas autopistas del país.

Por su parte, Guardia Nacional Carreteras reporta presencia de manifestantes en algunas casetas de cobro, provocando bloqueos carreteros.

Te compartimos el reporte actualizado del tráfico vial en carreteras mexicanas, para este jueves 27 de noviembre.

Reporte actualizado de carreteras hoy 27 de noviembre

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras reportan la situación vial en las principales vías de comunicación del país.

Reporte actualizado, de acuerdo a Capufe:

Este jueves se registran diversos incidentes, cierres parciales, lluvias y carga vehicular en importantes autopistas del país, de acuerdo con información de CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras.

En la Autopista México–Puebla, a la altura del kilómetro 86 con dirección a Puebla, se mantiene un cierre parcial por la atención de un accidente relacionado con el incendio de un tractocamión. En el kilómetro 48, dirección CDMX, la circulación ya fue restablecida tras un incidente previo. Además, en la Plaza de Cobro San Marcos continúa la carga vehicular rumbo a la capital.

La Autopista México–Cuernavaca registra lluvias en la zona de la Plaza de Cobro Tlalpan, por lo que se recomienda disminuir la velocidad.

En la Autopista Chamapa–Lechería, la Plaza de Cobro Atizapán presenta carga vehicular hacia Lechería, sin incidentes reportados.

En la Autopista Cd. Mendoza–Córdoba, el kilómetro 294 mantiene reducción de carriles por la falla mecánica de un camión de carga. En esta misma autopista también se registran lluvias.

En la Autopista México–Querétaro, se registra carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán con dirección a CDMX, y en el kilómetro 56 rumbo a Querétaro, a la altura de la salida a Jorobas. En tanto, la circulación quedó restablecida entre los kilómetros 155 y 157, donde se continúan labores de señalización sin afectar los carriles.

En la Autopista Puebla–Acatzingo, la Plaza de Cobro Amozoc mantiene carga vehicular hacia Puebla.

La Autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque presenta cierres intermitentes en ambos sentidos por trabajos de mantenimiento en el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, lo que genera carga vehicular.

En la Autopista Córdoba–Veracruz, la Plaza de Cobro Cuitláhuac registra carga vehicular en ambos sentidos sin incidentes.

Guardia Nacional Carreteras reporta bloqueos

En Tamaulipas, diversas vías recuperaron la circulación tras presencia de personas en puntos cercanos a los kilómetros 201+000 (Cd. Victoria–Matamoros), 49+250 (Matamoros–Reynosa), 34+800 (Tampico–Cd. Mante) y 0+500 (Matamoros–Reynosa).

No obstante, se mantiene un bloqueo carretero por presencia de manifestantes en el kilómetro 34+800 de la carretera Tampico–Cd. Mante, generando un cierre total en la circulación, por lo que se recomienda extremar precauciones.

En Chihuahua, continúa el cierre total en el kilómetro 165+000 de la carretera Delicias–Autopista Jiménez-Delicias, también por presencia de personas.

Contacto de emergencia en caso de tener un accidente en carreteras operadas por CAPUFE.

Al circular por autopistas controladas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), cuentas con atención médica prehospitalaria gratuita en caso de un accidente.

Puedes solicitar apoyo del personal técnico en urgencias médicas marcando al 074.

No olvides seguir las recomendaciones viales y manejar de acuerdo con los límites de velocidad permitidos.