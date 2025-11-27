“El Licenciado” y 7 escoltas del exalcalde de Uruapan son vinculados a proceso

Vinculan a proceso a “El licenciado” y 7 escoltas de Carlos Manzo Tras casi 18 horas de audiencia, un juez de control determinó iniciar proceso penal contra los escoltas del alcalde asesinado de Uruapan. Todos permanecerán en prisión preventiva oficiosa (X)

Después de una sesión que se extendió durante casi 18 horas, un juez de control resolvió vincular a proceso a los siete escoltas de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el presidente municipal de Uruapan asesinado a tiros el pasado 1 de noviembre.

El juez confirmó que los elementos de Seguridad Pública municipal enfrentarán cargos por homicidio calificado en la modalidad de omisión por comisión, al considerar que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal en su contra.

Además, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y se confirmó que el procedimiento no podrá extenderse más allá de dos años.

“El Licenciado”, señalado como operador del ataque a Carlos Manzo

Durante la audiencia, el juez también evaluó el caso de Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, identificado como presunto responsable de coordinar la logística del asesinato.

La autoridad determinó que existen pruebas para procesarlo por homicidio doloso calificado, en agravio del alcalde, así como por lesiones calificadas, debido a los daños causados a dos civiles durante el ataque.

Como medida cautelar, el juez dictó para todos los acusados la continuidad de la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos mientras avanza el proceso judicial.