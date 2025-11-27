Grecia Quiroz responde a críticas de Gerardo Fernández Noroña “El que nada debe, nada teme”; Grecia Quiroz responde por primera vez a las declaraciones de Noroña (CUARTOSCURO y DANIEL AUGUSTO)

Después de que Fernández Noroña acusara a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa del municipio de Uruapan, de “ambisiosa”, Grecia asegura que no ha utilizado como tema político lo sucedido a su esposo.

“No me quiero hacer tampoco la víctima, ni mucho menos, y que tampoco esta situación yo la he utilizado en un tema político.” Fue lo que mencionó Grecia Quiroz cuando se le preguntó sobre los comentarios hechos por Noroña.

Asimismo, agregó que existen formas de dirigirse a una mujer en la política: “En la política yo creo que hay niveles, ¿no? Niveles para referirte sobre todo hacia una mujer y, en este caso, pues hacia mi persona, que no lo estoy pasando nada bien.”

Además, durante la entrevista hecha por Azucena Uresti para Grupo Fórmula, agregó que ella cuenta con valores, los cuales no le permitirían usar la muerte de su esposo Carlos Manzo para ascender en la política.

“Jamás lo haría. Sé separar las cosas. Tengo valores, tengo una formación que me vine haciendo junto con Carlos y que él me inculcó siempre eso, que en política tenía uno que ser recto, tenía uno que ser derecho”.

Sobre Noroña, mencionó que él no tiene idea de lo que se trata ser un “verdadero servidor público” y que no se debería ofender porque ella haya exigido que investigaran a Leónel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos.

“Ahora, no debería ofenderse, ¿por qué se ofende al que yo esté señalando a sus compañeros de su mismo partido? Pues al contrario, yo lo he dicho, el que nada debe, nada teme; deberían ellos separarse de su cargo y ponerse a disposición para ser investigados".

Finalmente, expresó que continuará defendiendo el nombre de Carlos Manzo:

“Ya no podrá estar él, pero aquí estoy yo para defenderlo y aquí está mucho pueblo que estoy segura de que lo va a seguir defendiendo aunque él ya no esté.”

¿Cuáles fueron los comentarios de Fernández Noroña hacia Grecia Quiroz?

A través de un en vivo en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña aseguró que a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se le había “despertado la ambición”, después de que ella declarara que Leónel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos debían ser investigados por la muerte de su esposo Carlos Manzo.

“Es una declaración política, donde a ella la ambición se le despertó y va por la gobernatura de Michoacán, se los firmo, va a ser candidata”. Fue lo que comentó al respecto, en sus redes sociales.

Asimismo, tiempo después mencionó que sostenía lo dicho en ese video y además la calificó de fascista:

“Sostengo que la alcaldesa Quiroz de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán”. Expresó Noroña en la tribuna del Senado.

Estas declaraciones se dieron después de que Grecia Quiroz mencionara que también deberían ser investigados Leónel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos, pues en vida, su esposo Carlos Manzo los había hecho responsables de ciertas acciones, las cuales no especificó.