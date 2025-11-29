Debate de diputados por agua se perfila en volúmenes que conformarán fondo de reserva y persecución de delitos

CDMX — El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, explica que hay modificaciones a la iniciativa presidencial, y resalta la facultad de los Organismos de Cuenca de expedir títulos de concesión, asignación, permisos de descarga y de construcción, además de que se confiere a la Autoridad del Agua el carácter de víctima u ofendido en los procedimientos penales y se le refuerza su rol activo para identificar delitos relacionados con este recurso natural

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que, luego de semanas de análisis de la iniciativa presidencial para expedir la ley general de aguas y reformas a la Ley Nacional de Aguas, se ha construido un dictamen desde la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento que busca armonizar el derecho a este servicio, y en el que se estima que será tema de discusión el tema de los volúmenes que conformarán el fondo de reserva de este recurso natural, además de asentar sanciones por uso indebido dentro de concesiones.

En un resumen del dictamen -que se prevé para su discusión en el marco del cierre de sesiones del periodo ordinario de la Cámara de Diputados-, Monreal Ávila destaca el establecimiento de un fondo de reserva de aguas nacionales, lo cual, dice, ofrece beneficios para la gestión sostenible del recurso hídrico, con lo que también se asegura la disponibilidad de agua y garantiza la atención prioritaria de usos estratégico.

El debate en el pleno camaral, que desde ahora se prevé que tenga decenas de reservas de modificación, dado que no fue un dictamen sencillo de construir, se fijan sanciones, y se establece como sujeto de éstas a quien ceda, suministre o intercambie por pago el agua para un uso distinto al cual fue concesionada. Aumentamos la precisión de la conducta sancionable, favoreciendo la seguridad jurídica del destinatario, aunque también los diputados de la Comisión de Recursos Hidráulicos admitieron la disminución en multas para las sanciones administrativas, buscando privilegiar una cultura de responsabilidad antes que de penas.

“Concentramos los esfuerzos punitivos en casos graves, reduciendo así las cargas económicas desproporcionadas para la ciudadanía. 37. Consideramos la suspensión o revocación de las concesiones, asignaciones, permisos o autorizaciones, de acuerdo con la gravedad de la falta, graduando así las sanciones”, indica Monreal Ávila.

El documento puntualiza qué volúmenes conformarán el fondo de reserva de agua nacionales, así como su forma de distribución, “dando certidumbre para la planeación hídrica a largo plazo, promoviendo un manejo responsable y equitativo en beneficio del desarrollo nacional y el bienestar del pueblo”.

El diputado por Zacatecas puntualiza que el dictamen especifica que los volúmenes ingresados al fondo de reserva de aguas nacionales no podrán considerarse en el cálculo de la disponibilidad, garantizando su protección y dando certidumbre para la conservación.

“En casos de sucesión, de transmisión de dominio de propiedades asociadas a un título y de fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, la Conagua expedirá, en un plazo que no exceda los 20 días hábiles, nuevos títulos de concesión mediante procedimientos expeditos, contribuyendo a la eficiencia institucional y a la atención a la ciudadanía, simplificando trámites y acortando tiempos de resolución”, se lee en este resumen.

De manera muy clara, se advierte que en la reasignación de volúmenes la “Autoridad del Agua” emitirá un nuevo título de concesión en favor de la persona que acredite los derechos de propiedad, de representación o de sucesión, conservando el mismo volumen y uso, así como el plazo remanente del título objeto de reasignación. Esto garantizará continuidad para las personas usuarias, sin modificar sus derechos ni condiciones, brindándoles certeza jurídica en los procesos de reasignación.

En las reasignaciones se privilegiará el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional. A través de esta medida, se fortalecerá la producción de alimentos y se impulsará el crecimiento de las comunidades del país. Mediante estas visiones integrales, promovemos el uso responsable y sostenible de los recursos, contribuyendo a la reducción de las desigualdades.

Se refuerza el traslado de derechos de agua en la transmisión de dominios de tierra, es decir el binomio tierra-agua, con el fin de dar certeza jurídica a las personas propietarias.

“En el traslado de derechos, se conservarán los relativos a la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes, con lo cual se facilita la continuidad de las actividades productivas y se asegura que el uso del agua permanezca vinculado al territorio, evitando conflictos y fortaleciendo el anejo responsable.

Ricardo Monreal precisa que la distribución del agua en los distritos, unidades y sistemas de riego se hará en términos de su reglamento; establece que la combinación de uso agrícola y pecuario en actividades primarias no implica un cambio de uso. Esta petición fue reiterada por grupos agricultores y ganaderos del país, los cuales externaron la importancia de contar con disposiciones que les brindaran certeza para el desarrollo de sus actividades.

El presidente de la Junta de Coordinación Política destacó la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que se avalaran las modificaciones a la iniciativa que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ricardo Monreal puntualizó que son 124 artículos comprometidos para el debate en el pleno camaral en los próximos días.

“Logramos aclarar, precisar y modificar aspectos fundamentales en beneficio de las y los productores, industriales y, sobre todo, del derecho humano de la población para acceder al agua. Estamos actuando con apertura y con responsabilidad, de manera coordinada con la Conagua”, aseguró.

Indicó que durante audiencias públicas tuvieron oportunidad de exponer sus opiniones grupos de productores de todo el país, industriales, empresariado, investigadoras e investigadores, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad.

El legislador dijo que este dictamen concentra también “preocupaciones” con sentido social y económico que priva en las distintas regiones del país. “Con ese propósito, se enriqueció, de manera responsable, transparente y fundamentada, el dictamen correspondiente.

El exgobernador de Zacatecas reconoció la sensibilidad y actitud solidaria de la presidenta Sheinbaum Pardo para con las y los campesinos de México y con los grupos más vulnerables.

Explicó que en reformas a la Ley de Aguas Nacionales se reubicó la definición de “reasignación”, para dar certeza de lo que involucra el concepto y por técnica legislativa; establece la definición de “uso agropecuario familiar”, para puntualizar aquellas actividades agrícolas y pecuarias cuyo objetivo es el sostenimiento familiar; se considera la “seguridad hídrica” como mecanismo de reducción de volúmenes.

Se eliminó la precisión de que los subdirectores generales de la Comisión tienen participación en el Consejo Técnico, lo cual puede regularse en la normativa interna; reincorpora la figura del Órgano Interno de Control y vincularlo con las normas aplicables, lo que fortalece la transparencia, previene actos de corrupción, mejora la eficiencia institucional y asegura el cumplimiento de las normatividades.

Mantiene la facultad de los Organismos de Cuenca de expedir títulos de concesión, asignación, permisos de descarga y de construcción; los faculta para resolver los trámites relacionados con la regulación y autorización de la reasignación de volúmenes de agua; mantiene el texto de la ley vigente en relación con las facultades actuales de los Organismos de Cuenca respecto de la expedición de títulos de concesión, lo cual brinda estabilidad y confianza, da garantía a la continuidad operativa y asegura que las acciones institucionales se realicen con eficiencia y certidumbre.

Además, se impulsa que no se genere ningún tipo de discriminación, al precisar que la inclusión del correo electrónico como medio de notificación es optativa, con lo cual se abonará a la gestión eficaz de los trámites para quienes así lo consienta con el fin de brindar certeza y evitar la evasión de las notificaciones.