Destacan senadores de Morena “perfil idóneo” de Ernestina Godoy para FGR; piden dejar de lado “politiquería”

Ernestina Godoy quedó como encargada del despacho en la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a esa institución el pasado jueves (Cuartoscuro)

En medio del proceso que está en marcha para elegir a la o el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR) , senadores de Morena llamaron a la oposición a dejar de lado la “politiquería” y privilegiar la institucionalidad del procedimiento que se sigue para ese nombramiento que se realiza con transparencia y apego a la ley

“Es momento de actuar con seriedad y apego a la ley, no de politiquería. El procedimiento está diseñado para priorizar el interés público y la capacidad de los servidores públicos”, afirmó el senador Antonino Morales Toledo

En este contexto, el morenista consideró que la experiencia y el compromiso de Ernestina Godoy Ramos la convierten en la persona idónea para liderar la FGR.

“Es una mujer de principios, honesta y con convicciones, cuya trayectoria avala su capacidad para este encargo”, señaló al respaldar los señalamientos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que mientras el PRI y el PAN se dedican a la politiquería y a intentar entorpecer un proceso legal, Morena y sus aliados trabajan para dotar al país de una FGR autónoma, eficaz, coordinada y al servicio del pueblo.

“Su doble discurso los exhibe. Nosotros, en cambio, tenemos un compromiso con la verdad y con la construcción de la paz con justicia que México demanda”, recriminó

El senador por Oaxaca insistió en que la designación de Godoy Ramos fortalecerá las tareas de investigación y la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabeza Omar García Harfuch, así como con las fiscalías estatales.

“La mancuerna que conformaron en la Ciudad de México fue fundamental en la implementación exitosa del modelo de seguridad y procuración de justicia que impulsó la doctora Sheinbaum como jefa de gobierno. Ahora replicaremos ese éxito a nivel nacional para cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, explicó

Recordó que, durante su gestión como la primera Fiscal de la CDMX, Godoy Ramos encabezó investigaciones de alto impacto, incluyendo casos de feminicidios, lo que demuestra su firme compromiso con la justicia para las víctimas.

Además, explicó, ha iniciado ya una reconfiguración institucional con la designación de nuevos titulares en áreas clave de la FGR, como la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que refuerza la coordinación con la SSPC.

Frente a las críticas de los partidos de oposición, el senador Morales Toledo fue contundente: “Cuando pretenden descalificar un procedimiento legal, les preguntaría ¿dónde quedó su supuesta defensa de las instituciones cuando en el pasado ellos mismos exigían en 2022 la salida del fiscal Gertz Manero? El pueblo no es tonto y reconoce la hipocresía”.