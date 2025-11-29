El gabinete de seguridad se reúne con transportistas

Luego de los cuatro días de bloqueos en tramos carreteros que mantuvieron agricultores y transportistas, representantes del gabinete de seguridad se reunieron con miembros de cámaras y asociaciones del autotransporte para avanzar en la seguridad en carreteras y mantener un diálogo abierto y permanente.

La reunión encabezada por secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que se están robusteciendo las áreas de inteligencia e investigación dentro de la SSPC y que se dará seguimiento a las carpetas de investigación por robo al autotransporte que se encuentran en distintas delegaciones de la Fiscalía General de la República, a fin de fortalecer la cooperación institucional en esta materia.

Además, señaló que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las peticiones de los transportistas serán atendidas para mejorar la seguridad en carreteras del país y evitar extorsiones.

El comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó los avances en el combate al robo en carreteras. Detalló que entre 2018 y 2025 este delito registró una reducción del 54% por ciento.

Explicó que, tras un análisis de incidencia delictiva, se identificaron 12 estados y 22 tramos carreteros con mayor riesgo, lo que permitió diseñar una estrategia integral con corredores seguros, acompañamiento de caravanas, monitoreo del transporte de carga y despliegues operativos apoyados en tecnología.

García Harfuch resaltó que se realizarán más encuentros con autoridades estatales y municipales para reforzar la coordinación y dar seguimiento puntual a los acuerdos.

Los representantes de las cámaras del autotransporte agradecieron la convocatoria, reconocieron las acciones implementadas por las autoridades y expusieron las problemáticas que enfrentan. Reiteraron su disposición para colaborar y avanzar en conjunto hacia carreteras más seguras.

En la reunión participaron el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; así como representantes de cámaras, asociaciones y empresas del autotransporte de mercancías, servicios y productos.