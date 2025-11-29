En San Lázaro alistan 50 cambios claves a la reforma a la Ley de Aguas

Productores del campo esperan solución a los problemas del agua qiue enfrentan (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

Reforma a la Ley de Aguas — El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, informó este sábado que los trabajos de la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá al menos 50 cambios fundamentales y quedarán terminados la próxima semana.

Luego de una sesión de más de 13 horas en San Lázaro, Monreal adelantó en un mensaje en sus redes sociales que “ya estamos por concluir las modificaciones que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados y nosotros estamos llevando a cabo a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley Federal de Aguas”.

En la misma línea, resaltó que será un buen instrumento jurídico, ya que “se están modificando en casi 50 aspectos fundamentales”. El coordinador de los legisladores del partido guinda refirió también que “todo esto lo estamos intentando hacer en este conjunto normativo, respetando a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, pero también a la industria y al consumo humano, que es lo más importante de esta iniciativa: cuidar el agua para todos”, indicó.

Asimismo, expresó su agradecimiento “a campesinos, los ganaderos, a los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Nos ha ayudado mucho su aportación”.

Ricardo Monreal apuntó también que se tienen avances importantes en un intercambio respetuoso con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y además reconoció “la sensibilidad, la actitud respetuosa de la presidenta Claudia Sheinbaum para diseñar y construir un sistema normativo que ayude a cuidar el agua, a no permitir el acaparamiento, la venta de manera ilegal y ventajosa y a que no haya mal uso, monopolio o robo del agua”.

