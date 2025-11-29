EU endurece vigilancia a operaciones financieras de migrantes hacia México

Los envíos de remesas desde EU hacia México tendrán una mayor vigilancia por parte de autoridades del vecino país (Archivo/Cuartoscuro)

Amenaza de lavado de dinero — “Anualmente, durante los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas en EU, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza”, con atención prioritaria en transferencias de fondos hacia México realizadas por migrantes indocumentados, subrayó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro.

El anuncio de la dependencia estadounidense se registra luego de que la administración de Donald Trump emitiera la noche del viernes una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero reforzar sus controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades “sospechosas” por transferencias de fondos entre EU y México.

El Departamento del Tesoro resaltó que aunque esta medida no está dirigida en particular a las remesas que se envían a México u otras naciones, pues “son legítimas”, pidió vigilancia sobre éstas, ya que no se descartan “actores maliciosos” que se han aprovechado de los envíos de dinero “para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, narcotráfico y otras actividades ilícitas”.

CÁRTELES

La Red de Control de Delitos Financieros recordó que ha tomado medidas especiales para evitar que los cárteles de la droga mexicanos obtengan recursos, como las órdenes de focalización geográfica que exigen a las transmisoras de dinero ubicados en áreas de Arizona, California y Texas a estar vigilantes e informar sobre cualquier operación sospechosa.

En meses recientes el gobierno de EU emitió una alerta sobre el contrabando y repatriación de grandes cantidades de dinero de organizaciones criminales trasnacionales, así como una alerta sobre esquemas de contrabando de petróleo en la frontera con México y relacionados con grupos del narco mexicano.

La FinCEN refiere que la alerta en cuestión es parte de las acciones “para prevenir la explotación del sistema financiero estadunidense por parte de migrantes que buscan transferir fondos obtenidos ilícitamente, incluso mediante traslado de dichos fondos a través de la frontera”.

TERRORISMO

En la misma línea, la dependencia resaltó que las medidas adoptadas responden a “los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con transferencias transfronterizas de fondos en dólares, así como la ubicación geográfica de los originadores y beneficiarios”.

La administración de Donald Trump ordenó que las transmisoras de dinero deben informar para toda transacción que involucre hasta 2 mil dólares, sobre todo cuando exista la sospecha de que dicha operación está relacionada con alguna posible infracción de la ley.

En este contexto, la FinCEN apunta que la vigilancia de las transferencias que se hagan incluye operaciones transfronterizas de fondos provenientes de empleos “ilegales” o de recursos sobre los que existan motivos para creer que fueron obtenidos de forma ilícita en EU por migrantes sin papeles.

