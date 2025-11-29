Se abre PAN a candidaturas ciudadanas y facilitará afiliación rumbo a comicios del 2027

Asamblea Nacional del PAN donde busca consumar su relanzamiento rumbo al 2027

Como parte de su relanzamiento rumbo a los comicios del 2027 y 2030, , el PAN flexibilizará los candados para facilitar la afiliación a este partido y se abrirá a las candidaturas ciudadanas para fortalecer su presencia entre la sociedad y contar con mayores opciones de triunfo en los procesos electorales, sobre todo en los que se realizarán en dos años donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Al arrancar la Asamblea Nacional de su partido donde se realizarán estas modificaciones a sus estatutos, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero informó que se reclutarán a 150 mil personas para formar un Ejército de tierra y digital en busca de militantes y explicó que la afiliación al blanquiazul será tan fácil que se podrá realizar a través de un clic.

“Nos vamos de lleno con todo a las calles de nuestro país, adelanto que el siguiente gran proyecto de esta diligencia será la construcción del mayor ejército de tierra y ejército digital que jamás haya tenido Acción Nacional. Reclutaremos a 150 mil personas por todo el país, para que todos los días, de toda las semanas, de todos los meses, estemos tocando puertas y corazones no sólo faltando tres meses para la elección de renovación llevando un mensaje de apertura”, indicó.

El objetivo de la Asamblea Nacional Extraordinaria es realizar cerca de cien reformas a los estatutos para permitir al partido ser competitivo rumbo a las elecciones de 2027, año en el que se elegirán 17 gobernadores y 500 diputados federales.

Jorge Romero en la Asamblea Nacional del PAN donde advierte que este partido no se rinde ante la adversidad

A la Asamblea Nacional del PAN que se realiza en la Expo Santa Fe, acudieron las gobernadoras de Guanajuato, Libia García, de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el de Querétaro, Mauricio Kuri, estas dos últimas entidades que se renovarán en las elecciones del 2027.

También acudió la ex candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez así como la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán y el coordinador de la bancada en el Senado, Ricardo Anaya.

El dirigente panista recalcó que se buscará ganar todos los espacios posibles en el 2027 y refrendar las gubernaturas y alcaldías en las que gobiernan y estarán en disputa así como intentar ganar un buen número de diputados para quitarle la mayoría a Morena y sus aliados.

“Que se abran las puertas para todo aquel mexicano o mexicana, de bien que quiera contribuir con su país”, arengó

Aseveró que el PAN regresa a ser auténtico instrumento de participación ciudadana, partidista o a partidista para lo cual realizará reformas a sus estatutos para permitir afiliación a todo aquel que simplemente quiera dar un clic desde su celular, sin filtros, sin plumilla y sin cadenas.

“Acción Nacional abierto para todas, y todos, por el simple hecho de querer serlo”., indicó

Ante los asambleístas panistas, Romero advirtió que el PAN no nació para rendirse y ante la adversidad crece y se consolida.

Por ello—agregó- l se volcará para ser una opción para los jóvenes, los adultos mayores, mujeres, y ahora se abrirán a las candidaturas ciudadanas sin exclusiones de ningún tipo.

“Vamos a dar un paso más hacia la apertura de nuestras candidaturas, de aseveras para las y los mejores panistas que más se hayan esforzado por el reconocimiento de sus vecinos, nadie está excluido, todas las personas que quieran contender, lo único que deben lograr es ser bien calificados por la gente, no por alguna u otra dirigencia, hoy aprobamos la meritocracia como método de selección de candidatos”, aseveró

Entre las más de 100 modificaciones que se alistan para el PAN, destaca la de abrir las candidaturas a los ciudadanos pero sobre todo a partir de elecciones primarias, es decir, abiertas a la población.

En caso de concretarse. será una decisión relevante e inédita para el PAN donde históricamente las candidaturas son designadas por los órganos del partido.

“Se le entrega al ciudadano las candidaturas, aquí me refiero que sea el ciudadano que decida, se establece aquí en la reforma las primarias abiertas como un método ordinario del PAN, esto quiere decir que quisiera ser la presidencia de la República a una alcaldía, tiene que ganárselo y ser alguien querido por el ciudadano”, explicó el ex senador Damián Zepeda.