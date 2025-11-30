Cateo en Sinaloa logra la aprehensión de operadores de “El Pichón” y el hallazgo de laboratorios clandestinos de cristal y fentanilo

En Sinaloa, elementos de Marina, SSPC y FGR ejecutaron dos cateos en domicilios asociados a Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón” pertenecientes a la facción del “Chapo Isidro”.

Los efectivos navales, al realizar recorridos de seguridad, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al ver en peligro su vida repelieron la agresión y controlaron la situación.

Como resultado, fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu” identificado como operador logístico y Miguel Ángel Villalba Castillo, sicario de la célula criminal, en tanto, Pedro Inzunza Coronel, líder de la célula, perdió la vida. En esta acción se aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo.

En los inmuebles cateados, ubicados en Guasave y Ahome, se aseguraron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares, además, se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró un fusil, cartuchos, una camioneta, 1,425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

Cabe mencionar que, en mayo de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal por “narcoterrorismo” contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” exlíder del Cártel Beltrán Leyva y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”.

La acusación señala que, por los delitos de narcoterrorismo, los Inzunza pueden ser condenados a cadena perpetua, con cumplimiento mínimo de 20 años en prisión, además de una multa de 20 millones de dólares.