Clima de diciembre 2025 en México Toma precauciones y evita exponerte a bajas y altas temperaturas

Cada año termina con su propio clima; algunos son más fríos que otros, pero 2025 será más atípico de lo normal. De acuerdo con los más recientes pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este cierre de año viene con todo: desde frentes fríos y tormentas invernales, hasta calor intenso y por sorpresa.

¿Cómo será el clima de diciembre en México?

El SMN ha anticipado la llegada del Frente Frío 17 durante los primeros días de diciembre, justo después de que se disipe el Frente Frío 16.

Pero eso no es todo; junto con él, se podría presentar la segunda tormenta invernal de la temporada, misma que la comunidad científica suele llamar Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Este combo podría provocar:

Lluvias intensas o persistentes

Descenso brusco de temperatura

Vientos fuertes en zonas específicas de hasta ráfagas de 40 a 60 km/h

Oleaje alto o marejadas en costas, en caso de impactar zonas de playa

Frío extremo

Este invierno 2025–2026 se perfila como uno de los más fríos en años recientes. Algunos estados del norte podrían enfrentar mínimas bajo cero, caída de nieve o aguanieve, e incluso heladas.

Para zonas como la Ciudad de México y el centro del país, se recomienda andar con chamarra de inmediato durante las mañanas y noches, y revisar los pronósticos diarios antes de salir, porque el clima podría variar de la mañana a la tarde.

Calor intenso

No te vayas con la idea de un diciembre completamente gélido, gracias a la influencia del fenómeno La Niña y corrientes marítimas más cálidas, estados del sur y occidente podrían tener días bastante calurosos.

Así mismo, zonas como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima y Sinaloa podrían registrar temperaturas atípicamente altas para la temporada.

¿Por qué el clima de diciembre será tan impredecible?

El gran “culpable” de este diciembre mixto es la confluencia de varios factores climáticos:

El SMN proyecta una temporada con hasta 48 frentes fríos entre 2025 y 2026

entre 2025 y 2026 La presencia de La Niña , que modula temperaturas marítimas y corrientes atmosféricas, generando contrastes entre calor y frío según la región

, que modula temperaturas marítimas y corrientes atmosféricas, generando contrastes entre calor y frío según la región Fenómenos meteorológicos como tormentas invernales (DANA) y fuertes frentes fríos, que se combinan con humedad y vientos para desatar eventos extremos

Este diciembre 2025 podría ser de los más impredecibles de los últimos años: desde tormentas invernales y frentes fríos, hasta calor inesperado en el sur y occidente. Más vale andar preparados, con ropa lista, un paraguas a la mano y los ojos bien puestos en el pronóstico.