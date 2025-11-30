Plan Michoacán: Detienen a más de 900 criminales en mes y medio

Informe Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances del Plan Michoacán, en el cual han sido detenidas 932 personas por delitos de alto impacto del 1 de octubre al 15 de noviembre.

Además, se han asegurado cerca de 23 toneladas de droga y 924 armas de fuego y se han desmantelado 17 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, que inició el pasado seis de julio, se implementó un protocolo de atención para homologar la actuación de todas las autoridades, se instaló una subsede de la Unidad Antiextorsión para facilitar la denuncia ciudadana y generar carpetas de investigación que deriven en detenciones.

Para esto se capacitó a operadores del número único de denuncia ciudadana 089, en manejo de crisis y negociación, con el fin de desactivar extorsiones, lo que ha permitido la detención de 478 personas por este delito a nivel nacional, de las cuales, 180 personas son del Estado de Michoacán.

Los resultados más destacables son la detención de Pedro “N”, identificado como distribuidor de droga, operador logístico, generador de violencia y extorsionador, se le aseguraron armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y equipos de radiocomunicación.

También se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Heriberto “N”, acusado por delito de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México.

Asimismo, se localizaron e inhabilitaron dos campamentos empleados por una célula delictiva, se aseguró un arma corta, réplicas de arma de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y cinco kilos de metanfetamina.

En tanto, en Lázaro Cárdenas, en una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró 87 bultos con 2.5 toneladas de cocaína. En Uruapan, fue detenida una persona que transportaba en un tractocamión, más de cinco toneladas de sustancias químicas y 19 mil 600 litros de precursores químicos.

En cuanto al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, del 10 al 26 de noviembre, en operativos realizados por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades del Estado, han sido detenidas 134 personas, se han asegurado armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos, artefactos explosivos, material explosivo, 425 kilos de metanfetamina, así como drogas sintéticas.

En su turno, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, destacó que mil 781 elementos operan directamente en tres municipios de Michoacán, lo que es Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Estas tareas han logrado el aseguramiento de dos mil 500 kilogramos de cocaína en la mar, con lo que suman más de 51 toneladas de cocaína decomisadas en este sexenio.

En coordinación con estados vecinos, fueron detenidos Adaleno “N” y Miguel N y fue neutralizado Pedro “N”, alias “El Pichón”, integrante de una facción del Chapo Isidro, que se dedicaba a la producción de drogas sintéticas. De manera simultánea se catearon inmuebles y laboratorios, donde se encontraron armas, drogas terminadas, precursores químicos y mucha infraestructura para elaborar drogas y psicotrópicos.

Este golpe debilitó la estructura del Cártel de Sinaloa y le cortó el vínculo logístico que abastecían redes criminales en varias entidades del país. Otro resultado relevante que tiene que ver también con este combate al crimen y que afecta a Michoacán, es la detención internacional de Alejandro “N”, el cual desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México fue localizado y detenido en Europa.