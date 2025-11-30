En el estado de México, la única dirigente del movimiento es Delfina Gómez 

Apoyo a la Cuarta Transformación Horacio Duarte, secretario General de Gobierno aseveró que la entidad tiene rumbo político y liderazgo gracias a la gobernadora Delfina Gómez, única dirigente del movimiento “todo lo demás es politiquería”

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno ratificó que el Estado de México tiene rumbo político y liderazgo gracias a la gobernadora Delfina Gómez, la única dirigente del movimiento, enfatizó, al tiempo que resaltó que: “todo lo demás es politiquería”.

“En este movimiento de la cuarta transformación se tiene rumbo, se tiene liderazgo y en el Estado de México la única dirigente de nuestro movimiento es la maestra Delfina Gómez Álvarez”.

En el marco del Primer Informe Legislativo de Meme Navarro, diputade del Congreso Mexiquense, el cual se llevó a cabo en Valle de Chalco, Duarte Olviares hizo un llamado para que las y los habitantes del estado de México, expresen su apoyo a la Presidenta

En este sentido, en el evento, donde asistieron cientos de mexiquenses en apoyo al movimiento de transformación, Duarte Olivares calificó de discursos absurdos que se han externado en contra del proyecto de transformación.

“Atacan a nuestro movimiento y atacan a la Presidenta porque no aguantan que hoy los programas sociales estén en la Constitución, porque no aguantan que millones de jóvenes y niños tengan hoy una beca, porque no aguantan que millones de mujeres tienen un apoyo para salir adelante, porque no aguantan que millones de jóvenes salgan adelante con programas como jóvenes construyendo el futuro”, sentenció.

Explicó que a la oposición no le gusta que la gente salga adelante, por eso atacan a la Presidenta Claudia Sheinbaum pensando que pueden debilitar al movimiento, “pero en el Estado de México, aquí en Valle de Chalco, hay un pueblo que sabe defender sus derechos y así vamos a defender a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, recalcó.