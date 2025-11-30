Expertos llaman a frenar avance de casos de VIH en México 

Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, datos de la Secretaría de Salud relevaron que a nivel nacional se registraron cerca de 16 mil nuevos casos de personas con VIH, lo que deja ver que esta enfermedad sigue siendo un problema de salud pública (La Crónica de Hoy)

En lo que va del presente año, la Secretaría de Salud, en su más reciente Boletín Epidemiológico, confirmó que se registraron cerca de 16 mil nuevos casos de personas con VIH a nivel nacional, lo que deja ver que esta enfermedad sigue siendo un problema de salud pública.

En este sentido, es importante mencionar que datos del más reciente informe de ONUSIDA, en 2024 alrededor de 40.8 millones de personas vivían con VIH en el mundo, y 1.3 millones adquirieron el virus solo en ese año.

Asimismo, pese a que las muertes relacionadas con el Sida han disminuido más de la mitad en la última década, cerca de 630 mil personas siguen falleciendo anualmente por causas vinculadas al VIH, en tanto que más de la mitad de quienes viven con el virus son mujeres y niñas, quienes también representan una proporción significativa de las nuevas transmisiones, señala el documento.

Ante tal situación expertos destacaron la necesidad de reforzar campañas informativas y contar con programas de prevención, con cobertura amplia e innovación terapéutica que permita ampliar el panorama de posibilidades de tratamiento para quienes viven con VIH.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora este 1º de diciembre, el doctor Sigfrido Rangel, director médico de GSK México, recordó que el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), ataca las células que ayudan al cuerpo a luchar contra distintas afecciones, lo que ocasiona que estas personas sean más vulnerables a otras infecciones y patologías.

Respecto a la forma de transmisión señaló que se debe tener especial cuidado para no exponerse a relaciones sexuales de riesgo, es decir, sin el uso del preservativo, que es el método más efectivo para evitar este tipo de contagios, así como transfusiones sanguíneas de pacientes con el virus o en el caso de madres que sean portadoras del virus y estén embarazadas, deberán informar al personal de salud para recibir el tratamiento adecuado desde la gestación y evitar el contagio al bebé.

En relación a los primeros signos y síntomas del VIH, indicó que en algunos casos podría confundirse con una simple gripe, que suelen presentarse entre dos y cuatro semanas después de la exposición al virus, aunque hay personas que no experimentan sintomatología en la fase inicial, o bien estos pueden aparecer hasta etapas más avanzadas de la infección.

En su oportunidad, Javier Martínez, presidente de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/SIDA llamó a dejar de lado el estigma y la discriminación que sólo afecta a las personas que viven con VIH, quienes por miedo no acuden a tener un diagnóstico oportuno y en consecuencia el retraso en el acceso a los tratamientos que permitan mantener en las mejores condiciones su estado de salud, y en consecuencia el VIH puede evolucionar a SIDA que es la última fase de la infección y ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo está gravemente deteriorado a causa del virus.

Rafael Polanco, Government Affairs Patient Advocacy Manager en GSK México, externó su beneplácito ante la decisión del gobierno mexicano de establecer a dolutegravir/lamivudina como esquema preferente en el sistema de salud pública para 2025 y 2026, lo cual marca un avance para los pacientes y el sistema de salud.

La inclusión de este esquema completo de dos fármacos en una sola tableta, ofrece beneficios para los pacientes, al mantener la misma eficacia que los tratamientos de tres fármacos, reduce la carga medicamentosa, hay menor impacto en el peso, menor toxicidad a largo plazo y menos interacciones farmacológicas.

Se destacó además, que, en tan solo una década, según los informes de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se han registrado 180,319 casos de VIH, de los cuales más de 39 mil han sido diagnosticados en jóvenes de 15 a 24 años, por lo que se reiteró que la importante necesidad de reforzar campañas informativas y preventivas para evitar la transmisión de este virus, y construir comunidades mejor informadas, más empoderadas y resilientes, al tiempo de avanzar en la reducción de nuevos casos y frenar el avance del VIH en el país.