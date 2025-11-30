Grandeza: esto es todo lo que se sabe hasta el momento sobre el nuevo libro de AMLO

Este domingo 30 de noviembre de 2025, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes sociales para anunciar su nuevo libro “Grandeza”, una obra escrita desde su retiro en su finca en Chiapas.

¿De qué trata “Grandeza”, el nuevo libro de AMLO?

La propuesta central del libro es reconocer la “civilización negada” de los pueblos originarios, retomando un concepto popularizado por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla.

AMLO busca hacer un homenaje a las tradiciones, conocimientos, valores, costumbres, arte y legado de las culturas prehispánicas como pilares fundamentales del México de hoy.

La obra, la cual figura como su libro número 21, se plantea como un ejercicio de memoria colectiva. De acuerdo con su video, AMLO expresa su deseo de que México reconozca sus raíces, celebre su diversidad cultural y reivindique el valor histórico de quienes fueron marginados por siglos.

Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

¿Por qué este lanzamiento aún tiene significado en la vida pública mexicana?

Tras entregar la banda presidencial en octubre de 2024 a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, AMLO se recluyó en su rancho, conocido como “La Chingada”, en Palenque, Chiapas y pareció desaparecer del radar político y el ojo público.

Sin embargo, no se retiró del todo, decidió dedicar su tiempo a escribir, reflexionar y trabajar “en la teoría”, dejando la práctica política atrás y reabriendo su etapa como autor.

“No le hago sombra a la presidenta”: AMLO

En su video de presentación, AMLO aclaró que no hará giras ni actos públicos para promover “Grandeza”. Dijo que su retiro es real, pero dejó claro que apoya al gobierno actual y que no busca opacar a la presidenta.