IMSS Bienestar fortalece atención médica en BCS 

IMSS Bienestar en BCS IMSS Bienestar en Baja California Sur incorporó más personal médico y de enfermería, para para fortalecer la atención médica a la población sudcaliforniana, a través de la estrategia Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar

Con la estrategia Más Especialistas, Más Enfermeras, Más Bienestar, el IMSS Bienestar fortalecerá la atención médica en hospitales de La Paz, Cabo San Lucas, Loreto, Santa Rosalía y Ciudad Constitución, en Baja California Sur.

Con plantillas completas, los hospitales ofrecerán atención más oportuna y con

menor tiempo de espera para la población sudcaliforniana, gracias a la puesta en marcha de la estrategia “Baja California Sur la Estrategia Nacional Más Especialistas,

Más Enfermeras, Más Bienestar”, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para robustecer las plantillas médicas en hospitales y garantizar atención gratuita, oportuna y humana en regiones históricamente desatendidas.

El director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció la incorporación de 129 nuevos profesionales de la salud, entre ellas 104 enfermeras especialistas y

25 médicas y médicos especialistas, quienes fortalecerán los servicios en hospitales clave de la entidad.

“Por primera vez, los hospitales del estado operarán con plantillas completas en áreas críticas, lo que permitirá quirófanos en funcionamiento total, atención continua y menor tiempo de espera para la población”, señaló.

Durante un acto protocolario celebrado en el Hospital de Alta Especialidad “Juan María de Salvatierra”, se resaltó que entre las unidades beneficiadas se encuentran: los hospitales Psiquiátrico de BCS, con un psiquiatra; el Hospital General Raúl Carrillo, con cuatro enfermeras, un ortopedista, un cirujano y dos anestesiólogos; el Hospital General de Santa Rosalía, con dos enfermeras y un médico internista, así como el Hospital General de Ciudad Constitución, con dos enfermeras, un pediatra, un anestesiólogo y un internista, por mencionar algunos.

En su oportunidad, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío resaltó que la incorporación de las nuevas y nuevos profesionales de la salud permitirá reforzar la atención especializada en comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones, al tiempo que consolida el modelo federalizado de salud que opera en el estado.

Refrendó su compromiso de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno de México para garantizar servicios dignos, humanos y universales a toda la población sudcaliforniana.

El titular del IMSS Bienestar, aseveró que: “este es un paso concreto para revertir décadas de rezago y construir un sistema de salud donde la vocación, la justicia y el bienestar estén en el centro”.