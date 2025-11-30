México asume vicepresidencia de Red Parlamentaria en seguridad

CDMX — El combate a la violencia machista en el continente americano es parte de compromisos asumidos por la vicepresidencia de México dentro de los trabajos del Primer Encuentro de la Red Parlamentaria de Seguridad realizados en Panamá.

A través de legisladores de Morena, México, gobernado por primera vez por una mujer, obtuvo la vicepresidencia para conducir un papel activo de impulso a iniciativas regionales que buscan fortalecer la democracia, la gobernanza y la colaboración parlamentaria en las Américas.

Desde aquel país, el legislador morenista Pedro Haces destacó las conclusiones de los integrantes de la Asociación de los Parlamentos de las Américas (ParlAméricas), cuya fundación data desde 2001.

Haces Barba puntualizó que el tema legislativo vinculado con la seguridad debe impulsarse bajo políticas públicas ‘holísticas’ y preventivas, que planteen desafíos emergentes en el hemisferio, “particularmente en áreas centrales como la resiliencia climática, la seguridad alimentaria, la movilidad humana, la salud pública, la protección social y la seguridad económica”.

El pasado jueves fue inaugurado este encuentro, en el que se destacó el lanzamiento oficial de esta nueva red hemisférica que busca articular respuestas legislativas coordinadas frente al crimen organizado transnacional, la violencia, la trata de personas, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y las nuevas amenazas a la gobernanza democrática en las Américas y el Caribe.

En un mensaje, Pedro Haces Barba enfatizó que “la seguridad es más que ausencia de violencia. Es garantizar derechos, oportunidades y confianza. Mediante cooperación y diálogo entre legisladores del continente, fortalecemos nuestra visión común”.

El coordinador de Operación Política de Morena en San Lázaro resaltó la importancia de la integración de perspectivas de seguridad humana y dimensional en los procesos legislativos y sus resultados para promover políticas públicas holísticas.

Frente a líderes parlamentarios de países de América y el Caribe, el legislador mexicano puntualizó en la importancia de promover estrategias integrales de prevención de la violencia, “las cuales debe ser multisectoriales, basadas en evidencias y fundamentadas en un enfoque de derechos humanos”.

Pedro Haces dijo que especial atención tiene el compromiso de la eliminación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y las juventudes en toda su diversidad.

“Se tiene abordar las vulnerabilidades relacionadas con la trata de personas y el reclutamiento por parte del crimen organizado de las y los niños, así como la de los jóvenes”, destacó.

El morenista señaló que se deben desarrollar estrategias regionales coordinadas, que permitan enfrentar y erradicar la dinámica cambiante de la delincuencia, las economías ilícitas y las amenazas emergentes que plantea la delincuencia organizada trasnacional mediante la implementación de instrumentos interamericanos y mundiales relevantes, y la armonización de los marcos jurídicos entre jurisdicciones.

“Se debe facilitar un diálogo político más efectivo sobre el problema mundial de las drogas con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de buenas prácticas orientadas a soluciones basadas en evidencia, que prioricen la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, y la integración social dentro de un marco de responsabilidad común y compartida y pleno respeto de los derechos humanos”, dijo como parte de las conclusiones de los trabajos parlamentarios.

Haces Barbas también consideró que como temas prioritarios son los orientados a la protección de personas defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y periodistas.

“Enfrentan niveles alarmantes de amenazas, hostigamiento y violencia directamente vinculados con el papel que desempeñan en la denuncia de actividades ilícitas, la defensa de territorios y recursos naturales y la fiscalización del poder”.

Otro tema que no dejó pasar dentro de la agenda pública en América son los acelerados cambios tecnológicos digitales respecto de sus manifestaciones de riesgo e inseguridad mediante la modernización de los marcos normativos e institucionales para salvaguardar los derechos en los entornos digitales y contrarrestar las amenazas emergentes como la ciberdelincuencia, el uso indebido de las tecnologías, digitales y los riesgos para las infraestructuras críticas.

“Se debe promover un enfoque de parlamento abierto en nuestro trabajo legislativo en materia de seguridad con la participación significativa de la población, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, especialistas, y especialmente, de las juventudes”.

En Panamá, los países de América y el Caribe destacó se fomentará el intercambio parlamentario de buenas prácticas vinculadas con la rendición de cuentas y el control político en temas de seguridad, además de fortalecer la colaboración en asuntos de interés común.

Los trabajos de la Asociación de los Parlamentos de las Amércias (Parlamericas) están enfocados en facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas legislativas en la región; de igual forma, fomenta el intercambio de experiencias legislativas positivas e impulsa la colaboración política constructiva para avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

La Asociación de los Parlamentos de las Amércias (Parlamericas) se encuentra en Ottawa, Canadá, y está conformada por las cámaras legislativas de los 35 países independientes de las Américas; con el propósito de asegurar una distribución equitativa en la representación geográfica, se ha dividido el hemisferio en cuatro subregiones: Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe.

En Norteamérica se encuentran Canadá, Estados Unidos y México. En Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En tanto, en el Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, así como Trinidad y Tobago. En Sudamérica están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana y Paraguay,

La Parlaméricas está integrada por cuatro grupos de trabajo llamados “Redes”, enfocados en igualdad de género, parlamento abierto y cambio climático.

“Estas Redes son dirigidas por un Comité Ejecutivo, y los residentes también ocupan el cargo de vicepresidentes segundos en el Consejo de Parlaméricas”, comentó el diputado mexicano.