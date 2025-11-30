Puente vehicular Nichupté, presenta avance superior al 90% 

Avances en la construcción del puente Nichupté El secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó el progreso en la construcción del puente vehicular Nichupté, en Cancún, Quintana Roo, el cual registra un 90% de avance

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó el progreso del puente vehicular Nichupté, en Cancún, Quintana Roo, el cual registra un 90% de avance.

La obra, permitirá disminuir los tiempos de traslado en 45 minutos y servirá como ruta alterna en caso de desastres naturales.

Acompañado del titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza y del director general del Centro SICT Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís, Esteva Medina señaló que este puente transformará la movilidad en Cancún, al conectar la ciudad con la zona hotelera e impulsará el desarrollo social y económico de la región.

La obra, la cual se ha convertido ya, en un ejemplo de la ingeniería mexicana, ha generado alrededor de 51 mil empleos, y una vez concluido, el puente beneficiará a 1.3 millones de habitantes y a 20 millones de turistas que anualmente visitan la zona.

La emblemática obra, que cruza el sistema lagunar Nichupté, será uno de los puentes más largos de América Latina sobre una laguna y servirá como ruta alterna en caso de emergencias o desastres naturales.

Tiene una longitud de 11.2 kilómetros: un puente, de 8.8 km -con tres carriles, uno de ellos reversible-, dos entronques, de 2.4 kilómetros -uno del lado del Bulevar Luis Donaldo Colosio y otro en el Bulevar Kukulcán-, así como un puente en arco metálico, de 103 metros y ciclovías, con lo que se prevé un tránsito diario promedio anual de 12 mil 612 vehículos.

Es un proyecto sustentable, que representa el programa de restauración ambiental más grande de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con 306 hectáreas de reforestación de manglares.

La dependencia resaltó que durante su construcción se implementaron 10 programas ambientales que minimizaron el impacto y protegieron la zona ecológica del manglar. Se rehabilitaron 118 hectáreas de pastos marinos; se rescataron mil 168 ejemplares de vegetación nativa y se reubicaron más de 2 mil 100 ejemplares de fauna.