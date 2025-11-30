Reaparece AMLO con motivo de su nuevo libro; “estoy jubilado de la política, no es simulación”, dice

AMLO reaparece en redes sociales con motivo del anuncio de su libro "Grandeza" y pide apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum

A poco más de un año de que dejó la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador reapareció en redes sociales para promocionar su libro titulado ‘Grandeza’ donde reivindica a los pueblos originarios del México antiguo.

A través de una publicación en su cuenta de X, compartió un video promocional y recalcó que está jubilado de la vida política.

“Decidí iniciar una vida nueva, porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. entonces imagínense ustedes después de cerca de cincuenta años de lucha ininterrumpida”, aseveró

En el video de 15 minutos; López Obrador hace un recorrido de su trayectoria política, su mandato como Presidente de México y recalca que está jubilado de la vida política y destacó la importancia de reconocer el legado de los pueblos originarios del México antiguo

“Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo”, asevera

Sin embargo no se ha anunciado una fecha oficial de venta de su libro ni presentaciones públicas.

En medio de la ola de críticas a la presidenta, Claudia Sheinbaum, López Obrador rechazó cualquier influencia sobre el gobierno de la mandataria a quien calificó como “una mujer excepcional”.

De hecho pidió apoyarla y recalcó que no quiere hacerle sombra por lo cual se dedica a escribir.

“Ahora estoy escribiendo, estoy haciendo teoría. Es teoría y práctica la política. Pues ahora no estoy en la práxis, no estoy en la práctica, estoy en la teoría”, aseveró

López Obrador aprovechó para defender su gobierno, sobre todo sus logros en materia social, como la reducción de la pobreza y la desigualdad donde presumió que salieron de la pobreza 13 millones 400 mil mexicanos.

Recordó que cuando llegó a la presidencia, el 42% de los mexicanos estaban en la pobreza y ahora todos los mexicanos crecieron sus ingresos desde lo ricos con 40%, la clase media en 20% y los pobres en 35%.

El ex mandatario defendió su gobierno y particularmente sus logros en materia social, como la reducción de la pobreza y el crecimiento de los ingresos de las y los mexicanos, incluso durante la pandemia de Covid-19. Apuntó que los ricos incrementaron sus ingresos en 40%, la clase media en 20% y los pobres en 35%.

“A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”, concluyó