Revisará Senado este martes, lista de 10 candidatos a la FGR; combate al crimen organizado, el reto: PAN

Tras ser aprobada por el Pleno del Senado, será enviada a la Presidenta Sheinbaum, quien tendrá máximo 20 días para enviar a la Cámara Alta una terna de donde se elegirá al nuevo titular de la FGR.

Por Alejandro Páez
El Senado de la República reprobó lo que llamó “el abuso sexual” que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en la vía pública por parte de un sujeto que la tocó y acarició sin su consentimiento y advirtió que si esto le ocurre a la jefa del Estado Mexicano también le ocurre todos los días a miles de mujeres en el país de manera silenciosa. En medio de la lluvia de críticas por la falta de protección hacia la mandataria federal, el Senado justificó que no hay autoridad ni investidura que pueda blindar a una mujer frente a la violencia simbólica y física que implica la apropiación de su cuerpo. “Es una agresión que interpela directamente a nuestra cultura política y a las estructuras sociales que aún toleran la invasión del cuerpo de las mujeres como si se tratara de un gesto menor”, criticó Afirmó que el delito cometido contra la presidenta de México, no solo atentó contra su seguridad, integridad y dignidad, se llama abuso sexual y debe ser considerado en todo el país como un delito grave. En un pronunciamiento, la Cámara Alta estableció que el episodio que vivió la Presidenta Sheinbaum a las afueras de Palacio Nacional “es un hecho inaceptable que trasciende la anécdota o la imprudencia individual”. Alertó que lo sucedido pone en evidencia la persistencia de una desigualdad arraigada que normaliza el irrespeto y trivializa la violencia cuando se ejerce contra una mujer. “Los hombres nos matan, nos agreden, tocan nuestro cuerpo, nos acosan, nos amenazan, nos chulean, se burlan de nosotras, nos violan, nos hostigan laboralmente y muchas conductas más, porque pueden no porque nosotras les provoquemos”, fustigó El Senado presidido por la morenista, Laura Itzel Castillo, consideró que este hecho debe leerse como un llamado urgente a revisar no solo las políticas públicas, sino también los comportamientos y códigos que sustentan una masculinidad que confunde cercanía con derecho y afecto con dominio. “La vía pública nos pertenece a todas y a todos y las mujeres tenemos derecho a circular, disfrutar y transitar las ciudades, comunidades, colonias y barrios, libres de violencias, sin ser agredidas física o verbalmente”, recalcó En este contexto, e Senado aseveró que además de revisar las leyes contra las violencias, códigos penales y civiles, leyes de igualdad, así como las reformas referentes a la igualdad sustantiva en las Constituciones locales, pidió a todos los gobiernos estatales a implementar una serie de medidas en un intento por avanzar significativamente en la prevención, atención y sanción de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres en México. Recalcó que no se trata únicamente de tipificar este delito, como delito grave y no como delito menor como han pretendido hacerlo en algunos estados pues se trata de su cuerpo, seguridad e integridad que, con miradas lascivas, tocamientos, y otras prácticas, las denigran y hacen sentir mucho miedo. El senado pidió a los 32 gobiernos estatales continuar con la capacitación y especialización de autoridades encargadas de impartir justicia para las mujeres, así como a las fuerzas de seguridad en todos los estados y los municipios del país. Trabajar campañas permanentes de difusión de nuestro derecho a una vida libre de violencias con todos los sectores de la sociedad. Continuar con campañas de empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas para identificar las violencias en su vida, que conozcan a donde acudir a pedir ayudar y denunciar a quienes no les traten con dignidad y respeto en las instituciones correspondientes. Asimismo campañas de reeducación de los hombres para que entiendan que existen otras maneras de relacionarse con las mujeres “ porque los queremos a nuestro lado, pero respetuosos y no violentos”.
En marcha la ruta legal para que el Senado, elija a la o el nuevo titular de la FGR (Graciela López Herrera)

Será este martes cuando la junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado revise los expedientes de las y los candidatos a ocupar la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado jueves e integrar la lista de 10 perfiles que enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que la Jucopo apruebe la lista de 10 perfiles, ésta será sometida al Pleno del Senado para que en caso de aprobarse sea enviada a la Presidenta Sheinbaum, quien tendrá máximo 20 días para enviar a la Cámara Alta una terna a partir de esa lista que le fue enviada.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo explicó que de esa terna que envíe la presidenta Sheinbaum saldrá la o el nuevo fiscal general de la República, quien deberá rendir la protesta de ley ante el Pleno senatorial.

Entre los posibles candidatos para ocupar la FGR destaca la figura de Ernestina Godoy, ex consejera jurídica de la Presidencia y ahora encargada del despacho en ese órgano a partir de la renuncia de Gertz Manero.

Godoy quien ya fue fiscal general de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno, es señalada como la favorita para sustituir a Gertz Manero al frente de la FGR.

Otros nombres que se mencionan , también vinculados al actual gobierno, son Arturo Zaldívar, exministro de la Corte y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, así como Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y antes procurador fiscal.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya reveló que los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias están citados a las 8 horas del martes próximo para analizar los perfiles de quienes buscan ocupar la FGR.

Sin embargo el panista rechazó pronunciarse sobre los perfiles que se mencionan para ese cargo, entre ellos el de Godoy Ramos, hasta que sea un hecho.

“No vamos a especular sobre escenarios futuros, vamos a esperar a que se construya la terna, a las comparecencias y por supuesto que una vez que haya un perfil que obtenga las dos terceras partes, vamos a fijar una posición como partido”, explicó }

No obstante, Anaya recalcó que el reto de la FGR “a es entrarle con todo al combate del crimen organizado y que bajo ninguna circunstancia se convierta la Fiscalía en un instrumento de control político para atacar a periodistas, para atacar a activistas o para atacar a opositores”.

Ese es el reto que hoy le demanda el país a la nueva Fiscalía, para que se concentre en el combate, particularmente al crimen organizado, insistió

¿Ernestina Godoy no está en esa posibilidad?

--No vamos a adelantar vísperas, el partido ha tomado la decisión de no fijar posición sobre perfiles en lo particular, sino hasta que exista esa terna.

