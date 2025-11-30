Revisará Senado este martes, lista de 10 candidatos a la FGR; combate al crimen organizado, el reto: PAN

En marcha la ruta legal para que el Senado, elija a la o el nuevo titular de la FGR (Graciela López Herrera)

Será este martes cuando la junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado revise los expedientes de las y los candidatos a ocupar la Fiscalía General de la República (FGR) tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado jueves e integrar la lista de 10 perfiles que enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que la Jucopo apruebe la lista de 10 perfiles, ésta será sometida al Pleno del Senado para que en caso de aprobarse sea enviada a la Presidenta Sheinbaum, quien tendrá máximo 20 días para enviar a la Cámara Alta una terna a partir de esa lista que le fue enviada.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo explicó que de esa terna que envíe la presidenta Sheinbaum saldrá la o el nuevo fiscal general de la República, quien deberá rendir la protesta de ley ante el Pleno senatorial.

Entre los posibles candidatos para ocupar la FGR destaca la figura de Ernestina Godoy, ex consejera jurídica de la Presidencia y ahora encargada del despacho en ese órgano a partir de la renuncia de Gertz Manero.

Godoy quien ya fue fiscal general de la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno, es señalada como la favorita para sustituir a Gertz Manero al frente de la FGR.

Otros nombres que se mencionan , también vinculados al actual gobierno, son Arturo Zaldívar, exministro de la Corte y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, así como Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y antes procurador fiscal.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya reveló que los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias están citados a las 8 horas del martes próximo para analizar los perfiles de quienes buscan ocupar la FGR.

Sin embargo el panista rechazó pronunciarse sobre los perfiles que se mencionan para ese cargo, entre ellos el de Godoy Ramos, hasta que sea un hecho.

"No vamos a especular sobre escenarios futuros, vamos a esperar a que se construya la terna, a las comparecencias y por supuesto que una vez que haya un perfil que obtenga las dos terceras partes, vamos a fijar una posición como partido", explicó

No obstante, Anaya recalcó que el reto de la FGR “a es entrarle con todo al combate del crimen organizado y que bajo ninguna circunstancia se convierta la Fiscalía en un instrumento de control político para atacar a periodistas, para atacar a activistas o para atacar a opositores”.

Ese es el reto que hoy le demanda el país a la nueva Fiscalía, para que se concentre en el combate, particularmente al crimen organizado, insistió

¿Ernestina Godoy no está en esa posibilidad?

--No vamos a adelantar vísperas, el partido ha tomado la decisión de no fijar posición sobre perfiles en lo particular, sino hasta que exista esa terna.