Sheinbaum Pardo agradece respaldo de AMLO 

Presidenta S Sheinbaum Pardo La Presidenta. Claudia Sheinbaum se dijo contenta con la reaparición del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a través de redes sociales presentó su nuevo libro “Grandeza”, el cual, dijo la mandataria va a ser muy importante para el país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo externó su agradecimiento al respaldo que le externó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien este domingo reapareció luego de poco más de un año de que concluyó su mandato.

Cabe mencionar que el ex mandatario presentó este día, su nuevo libro “Grandeza”, a través de un video que se difundió en redes sociales

Al llegar a Cuernavaca, Morelos, en donde la jefa del Ejecutivo Federal acudió para encabezar la reapertura del Hospital General del ISSSTE “Dr. Carlos Calero Elordoy”, la presidenta Sheinbaum Pardo se dijo muy contenta por la reparación de López Obrador y expresó que las personas mexicanas lo quieren mucho.

“Me dio mucho gusto, queremos mucho al presidente López obrador, mucho, y su libro va a ser muy importante para el país, habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios”, señaló.

Entrevistada previa a su arribo en la ceremonia en donde la mandataria encabezó el corte del listón de la reinauguración del referido nosocomio, accedió a responder algunas preguntas:

—Reapareció el ex presidente López Obrador...

—Muy contenta, todo el pueblo de México contento… Ya dijo él bajo qué condiciones saldría —resaltó.

Al respecto, cabe mencionar que en el video del ex mandatario dejó en claro bajo qué condiciones aparecería en la vida pública y política: para defender a la democracia, a la presidenta y a la soberanía.

-¿Cómo se siente usted de que él le da el apoyo?”.

-“Muy contenta, muy contenta, somos un solo movimiento”, respondió.

Cuestionada en el sentido de que si ella veía riesgo de que alguna de las tres razones por las que el ex mandatario afirmó retornaría a la vida pública pudiera ser posible, la jefa del Ejecutivo, se concretó a responder: “¡Somos fuertes!”.

En relación al apoyo que externó López Obrador, quien afirmó que no “se le debe hacer sombra” y que se debe “apoyar” a la presidenta, Sheinbaum Pardo externó: “muy contenta, muy contenta. Somos un solo movimiento, con mucha unidad... Queremos mucho al presidente López Obrador, lo queremos mucho porque es un gran presidente. A nosotros ahora nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo de pertenecer a este gran movimiento y además orgullosos de nuestro pueblo”.

La jefa del Ejecutivo Federal externó su confianza en que el libro “Grandeza”, será muy importante para el país. Habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios, ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano. Eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos, mucho orgullo”.

En relación a la declaración del ex presidente, en el sentido de que en cinco ocasiones ha viajado a la Ciudad de México a poco más de un año de haber dejado la Presidencia, su sucesora, Sheinbaum Pardo aseveró que no lo ha visto y que sólo sabe de él por sus familiares. “Por su esposa, que me manda recadito. La queremos mucho a Beatriz (Gutiérrez Müller)”.