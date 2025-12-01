“Acuerdo mutuo”, salida de Gertz Manero de la FGR: Sheinbaum

En conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que el cambio en la titularidad de la Fiscalía General de la República se debió a un relevo institucional y se dio en acuerdo mutuo con el hoy exfiscal, Alejandro Gertz Manero; “se cumplió un periodo, inicia otro. Lo acordamos conjuntamente, Mi respeto y mi reconocimiento al fiscal Gertz Manero”, añadió.

Sobre el futuro destino de Gertz Manero, como miembro del Servicio Exterior Mexicano, la presidenta no confirmó el país donde el funcionario fungirá como embajador: “Ya en su momento, no comamos ansias”, dijo con relación a cuándo aclarará la cuestión.