Ambición, violencia y poder: así han sido las traiciones más relevantes en los últimos años dentro del narco en México

Traiciones En los años recientes, figuras como 'El Mayo, 'El Chapo' o 'El Mencho' han sido víctimas y ejecutores de traiciones en el mundo del crimen organizado en México.

Las actividades del crimen organizado en México y la conformación de sus grupos han ido evolucionando en la última mitad de siglo. Desde actividades como extorsión y lavado de dinero, pasando por la producción y tráfico de drogas, hasta la reciente incursión en el contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal. La historia de los grupos criminales ha estado plagada de intrigas, cambios de lealtad y traiciones.

Figuras como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, Rafael Caro Quintero o Armando Carrillo ‘El Señor de los cielos’, son algunos de los principales nombres dentro de los conflictos internos de los grupos del crimen organizado.

Los hijos del ‘Chapo’ y la traición que dividió al Cártel de Sinaloa

Uno de los ejemplos más recientes, relevantes y vigentes es la traición en contra de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Desde el arresto de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2016, el liderazgo del grupo criminal recayó en Zambada y en los hijos de Guzmán Loera, conocidos como “Los Chapitos”, situación que desembocó en conflictos y pugnas internas.

Años después, en el mes de julio de 2024, los ‘Chapitos’ habrían traicionado a Zambada luego de engañarlo para dejar que autoridades de Estados Unidos lo capturaran junto con Joaquín Guzmán López. Esta acción desembocó en una violenta lucha de poder entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa: “La Mayiza” contra “Los Chapitos”, que dejó centenares de muertos entre agosto y diciembre de ese año y que continúa vigente hasta el momento.

Las traiciones del ‘Chapo’ Guzmán

Por otra parte, el poder y la influencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien durante varios años se consolidó como el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, no se llegó sin sus respectivas traiciones.

En el 2008, cuando la organización criminal estaba dando sus pasos de consolidación, los hermanos Beltrán Leyva cayeron en parte por las traiciones de Guzmán Loera y ‘El Mayo’ Zambada, quienes fueron señalados de haber ayudado a las autoridades para que obtuvieran la captura de Alfredo.

Esto llevó a que los Beltrán Leyva salieran del cártel de Sinaloa para crear su propia facción, misma que también quedó dividida luego de que Édgar Valdez Villarreal también los traicionara para generar su propio grupo.

De forma similar, ‘El Chapo y ‘El Mayo’ fueron acusados de haber traicionado a Ignacio Coronel Villarreal en el año 2010, quien fue abatido por las autoridades luego de que los líderes del Cártel de Sinaloa presuntamente filtraran su ubicación. Tras estos actos, se propició el crecimiento y separación del Cartel Jalisco Nueva Generación.

La ruptura entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa

En sus inicios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, operó como una célula armada de élite del Cártel de Sinaloa al mando de Ignacio Coronel Villarreal. Tras su muerte las fricciones internas comenzaron a incrementar y terminaron con completar la separación total en enero de 2013 tras la captura de José Ángel Carrasco Coronel “El Changel”.

A partir de ese momento, comenzó el conflicto entré el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ y el Cártel de Sinaloa todavía encabezado por ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’.

No obstante, investigaciones recientes apuntan a que el Cártel Jalisco Nueva Generación estaría acercándose de nueva cuenta al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de “Los Chapitos” con un grupo presuntamente denominado como las “Fuerzas Especialies Unión”. Diferentes investigaciones periodísticas describen al grupo como un núcleo compuesto por cuadros de élite de ambos cárteles, encargados de operaciones tácticas como ataques contra rivales, control territorial, logística y protección de líderes.