Anuncian proveedores manifestación a la Semarnat; denuncian retención de pagos

Proveedores de Semarnat acusan presuntas irregularidades para liberarles pagos (Redes sociales)

Proveedores y prestadores de servicios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunciaron que se manifestarán este martes en las instalaciones de la dependencia federal por la falta de pagos.

Acusaron que Víctor Manuel Martija Consuelos, director de Control del Gasto y Servicios Administrativos, ha frenado sus pagos y presuntamente les solicita una retribución para liberarlos.

“Me piden el 10 % de todo lo que se haga con la SEMARNAT, ya que de otra manera no habría forma de cerrar el contrato o en su caso, se atrasarían los pagos para llevarnos a una situación preocupante financieramente hablando”, aseguró uno de los denunciantes, quien solicitó el anonimato ante posibles represalias

El grupo de inconformes señalaron que han buscado a los superiores del funcionario para denunciar dicha irregularidad, pero no han sido recibidos.

La principal preocupación de proveedores y prestadores de servicios, es que no se paguen los adeudos que se tienen o en su defecto, sean boletinados para que durante la presente administración no se les otorgue algún contrato gubernamental.

En este sentido, adelantó que no dudan en presentar denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a fin de que se solución estas irregularidades en la dependencia de encabeza, Alicia Bárcena.