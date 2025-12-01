Aquí está el calendario oficial de pagos de Becas Bienestar noviembre-diciembre 2025

El apoyo económico de las Becas Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre 2025 ya tiene fechas oficiales de dispersión. De acuerdo con información difundida recientemente, el calendario de pagos será aplicado conforme a la primera letra del apellido del beneficiario, con el fin de organizar la entrega y evitar saturación en los módulos becarios y plataformas digitales.

Para este último bimestre del año, el programa federal confirmó que serán 12 millones 817 mil 046 estudiantes los que recibirán su apoyo, lo que representa una inversión total aproximada de 23.7 mil millones de pesos. Esta cifra incluye a alumnas y alumnos de Educación Básica, Media Superior y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, quienes dependen de este recurso para cubrir gastos escolares y apoyar la economía familiar.

Fechas de pago por letra del apellido

El depósito se realizará del 4 al 18 de diciembre de 2025. siguiendo un clanedario dividido por letras:

Jueves 4: A, B

Viernes 5: C

Lunes 8: D, E, F

Martes 9: G

Miércoles 10: H, I, J, K, L

Jueves 11: M

Lunes 15: N, Ñ, O, P, Q

Martes 16: R

Miércoles 17: S

Jueves 18: T, U, V, W, X, Y, Z

Las autoridades recomiendan a las y los beneficiados estar atentos el día que les corresponde para evitar confusiones y retrasos. En caso de que el pago no aparezca el mismo día, se sugiere esperar algunos días adicionales, ya que las dispersión suelen liberarse por bloques.

En redes sociales, el Gobierno de México también reiteró un llamado importante a que todos los trámites relacionados con las Becas Bienestar son totalmente gratuitos. No se requiere intermediarios, gestores ni pagos adicionales para solicitar, actualizar o recobor el apoyo.

Ante la creciente cirulación de cuetnas faltas, mensajes engañosos y supuestos “gestores” que ofrecen agilizar trámites a cambio de dinero, las autoridades pidieron a las familias verificar siempre la información únicamente en canales oficiales como la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), sus redes sociales verificadas y la aplicación móvil.

Las Becas Bienestar continúan siendo uno de los programas sociales más importantes del país, pues buscan combatir el abandono escolar y apoyar directamente a estudiantes en condición de vulnerabilidad. Cada bimestre, millones de familias dependen de este ingreso para transporte, útiles, actividades escolares y otros gastos básicos.

Con este nuevo periodo de pagos, se espera que el cierre del año sea más ligero para quienes cuentan con este apoyo. Las autoridades insistieron en que mantenerse informados evita pérdidas de tiempo, complicaciones o caer en información falsa.

Finalmente, recordaron que quienes tengan dudas pueden consultar las fechas y requisitos en los canales oficiales o comunicarse a los números habilitados para atención ciudadana.