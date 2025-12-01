Artesanos de la ciudad de México exigen los dejen vender sus productos 

Artesanos de la ciudad de México Artesanas y artesanos de la ciudad de México, demandan a la jefa de gobierno Clara Brugada los dejen vender sus artesanias sobre paseo de la reforma del 6 de diciembre al 6 de enero, como lo han venido haciendo desde hace 10 años

Exigen artesanas indígenas de la CDMX que gobierno de capitalino cumpla y les permita romería en Reforma este año.

Artesanas y artesanos indígenas residentes en la Ciudad de México exigieron a la jefa de gobierno de la Ciudad, Clara Brugada cumpla con su compromiso y les permita ofrecer sus productos del 6 de diciembre al 6 de enero próximos sobre Avenida Paseo de la Reforma.

Lo anterior, dijeron, tal y como lo han venido haciendo durante los últimos diez años, y ante la negativa del gobierno de la ciudad de no poder hacerlo este año.

Las diversas organizaciones integrantes del Movimiento Indígenas demandaron se respete los espacios en que venían trabajando la romería desde hace más de 10 años, en las fechas antes señaladas, sobre avenida Paseo de la Reforma, en donde se permite visibilizar la cultural ancestral y a las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, las artesanas exigieron también que en este año se publique en la Gaceta Oficial, la Fiesta de la Lengua Materna en el Zócalo, para visibilizar las 55 lenguas indígenas que existen en la capital del país y las 68 y sus 360 variantes lingüísticas reconocidas a nivel nacional en México, con un presupuesto digno para la realización del Festival de la Lengua Materna el 21 de febrero próximo.

Los inconformes resaltaron que en el “Año de la Mujer Indígena”, como se ha proclamado, la demanda hoy es aún más urgente que nunca debido a que, precisamente son las mujeres quienes sostienen con sus manos la historia, la lengua y la espiritualidad de México, pero enfrentan las mayores barreras de acceso a espacios públicos, económicos y culturales.

En este mismo sentido, advirtieron que el trabajo artesanal es patrimonio cultural vivo y su negación constituye una forma de violencia estructural.

La omisión de las autoridades contradice derechos reconocidos en el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución política de los estados unidos mexicanos y en la constitución de la Ciudad de México los artículos 57, 58 y 59, así como la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX, reconocido desde la creación de la constitución de la ciudad de México en el 2017, las comunidades indígenas residentes desde ya, somos sujetos de derecho.

Se resaltó además, que el pasado 18 de noviembre, los inconformes se realizaron una movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, porque la Secretaría de Gobierno ha sido omisa frente a los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas, con lo que, la falta de respuesta vulnera sus derechos y perpetua la exclusión institucional, al tiempo que subrayaron que sin condiciones materiales dignas no hay justicia cultural ni social.