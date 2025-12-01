Cámara de Diputados clausurará sus trabajos el 11 de diciembre; y ¿las 40 horas laborales?

CDMX — El próximo 11 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados clausurará sus trabajos correspondientes al primer periodo ordinarios de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura.

Durante esta semana, del 2 al 4, el pleno camaral tiene agendado para su debate las reformas a la Ley General de Salud en las que se establecen prohibiciones y sanciones contra uso y consumo de cigarrillos electrónico o vapeadores, tema que se llevará ante los asambleístas federales el próximo miércoles.

Un día después, el jueves, en el salón de sesiones se discutirá el dictamen a la iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, cuyo documento hasta ahora ya tiene 50 cambios respecto a la propuesta inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo principal objetivo es garantizar el derecho humano al agua y cambios a las 538 mil concesiones que no han tenido revisión desde 30 años, luego de “leyes salinistas”.

Se prevé que estas reformas provoquen un largo y ríspido debate en el pleno por parte de oposición, principalmente del PRI.

Este martes, se prevé que la Cámara de Diputados discuta y aprueben los dictámenes de Ley de Ascensos para Fuerzas Armadas. Igualdad sustantiva. Declaratoria de año. Moneda Conmemorativa. 5. Nombramiento de Hacienda.