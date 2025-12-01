¿De qué cargos se declaró culpable Joaquín Guzmán López en EU? El Güero se convierte en el segundo de los hijos de Joaquín Guzmán Loera en llegar a un acuerdo con el gobierno de EU.

Este 1 de diciembre, Joaquín Guzmán López, el tercer hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y líder de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, se declarará culpable de cargos por narcotráfico y crimen organizado en la audiencia de la Corte de Illinois, en Chicago, Estados Unidos.

Este hecho contraría su declaración de inocencia, tras haber sido capturado el 25 de julio de 2024 por autoridades estadounidenses, al bajar de un avión en Estados Unidos junto a Ismael “El Mayo” Zambada.

El “Güero” acepta su responsabilidad en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

Este lunes primero de diciembre, Joaquín Guzmán López acepta su culpabilidad ante los cargos de narcotráfico y crimen organizado, además de aceptar su responsabilidad sobre el secuestro de su entonces compañero de cártel para llevarlo a Estados Unidos.

De acuerdo con las acusaciones que El Mayo Zambada, dirige al hijo de Joaquín Guzmán Loera, tambien conocido cómo “El Güero”, lo llevó con engaños a un rancho en Sinaloa para después secuestrarlo y llevarlo en avioneta a Estados Unidos, dónde ambos fueron capturados

La aparente traición de Joaquín Guzmán López, que llevó a la captura de “El Mayo” Zambada, aconteció en el enfrentamiento violento que tuvo lugar en 2024, entre Los Chapitos y Los Mayitos, ambas facciones del Cártel de Sinaloa.

¿En qué beneficia a Joaquín Guzmán López haber aceptado su culpabilidad en EU?

Al declararse culpable, Joaquín Guzmán López evita juicio al colaborar con fiscales estadounidenses, convirtiéndose en el segundo de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, después de que Ovidio “El Ratón” fuese el primero de los hijos Guzmán en pactar con el gobierno de Estados Unidos, quien aceptó los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego vinculadas a su papel como líder del cártel.

Ambos acontecimientos son beneficiosos para el discurso de la política antidrogas propuesta por el gobierno estadounidense.