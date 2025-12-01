Desarticulan banda que extorsionaba con 80 números telefónicos desde cárcel de Tamaulipas

Detenidos Banda de extorsionadores desarticulada. (SSPC)

Autoridades desarticularon una célula delictiva de 12 personas dedicada a la extorsión en Tamaulipas.

Se trata de César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M”, Juan Francisco “R”, mientras que a Eduardo “G” se les ejecutó otra orden de aprehensión por extorsión.

Las investigaciones arrojaron que este grupo operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, desde donde realizaban llamadas extorsivas principalmente contra adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Para ello utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias donde se concentraban los depósitos exigidos a las víctimas.