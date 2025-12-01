Diabetes y el neumococo: binomio que puede perjudicar tu salud 

Diabetes y neumococo, binomio peligroso para la salud en invierno ante las bajas temperaturas que se han comenzado a registrar y de cara al inicio del invierno es recomendable que personas con diabetes acudan a vacunarse contra el neumococo, para evitar complicaciones a la salud

Para las personas que viven con diabetes mellitus además de tener que vivir a diario con una serie de retos relacionados con el cuidado de su salud, vigilar que sus niveles de glucosa en sangre se mantengan en niveles adecuados, también se enfrentan a un reto adicional que muchas veces pasa desapercibido, las infecciones causadas por el neumococo.

El doctor Víctor Rincón, director Médico TA Lead GEMVACS, de MSD México señaló que la bacteria Streptococcus pneumoniae, mejor conocida como neumococo, puede causar enfermedades severas como: neumonía, meningitis y bacteriemia, que afectan especialmente a quienes tienen un sistema inmunológico debilitado.

Refirió que estudios han demostrado que quienes viven con diabetes tienen hasta seis veces más probabilidades de ser hospitalizados y un riesgo hasta tres veces mayor de morir por complicaciones relacionadas con enfermedades respiratorias como la neumonía.

Es en este contexto, recordó que ahora que han comenzado a bajar las temperaturas, y aunque oficialmente todavía no inicia el invierno, la vacunación se convierte en una verdadera aliada, de manera particular en grupos vulnerables como son los adultos mayores años y personas con ciertas condiciones médicas o factores de riesgo, ya que son quienes enfrentan un mayor peligro de sufrir complicaciones graves o incluso la muerte a causa de la neumonía neumocócica.

Protegerse no solo ayuda a reducir las probabilidades de enfermar, sino que también reduce el riesgo de hospitalización y de cuadros más severos, gracias a que el cuerpo aprende a reconocer la bacteria y a responder más rápido y con mayor fuerza cuando la enfrenta, por lo que, la vacuna contra el neumococo reduce el riesgo de enfermedades asociadas a esta bacteria y refuerza la capacidad del sistema inmune para reaccionar de manera rápida y eficaz.

El doctor Víctor Rincón, resaltó que tener diabetes no debe ser motivo de miedo, sino de conciencia y acción, de ahí que cuando se toma la decisión informada de protegernos de otras enfermedades infecciosas o transmisibles, se prioriza la salud personal, reduciendo riesgos y se asegura una mejor calidad de vida.