Diputados del PRI exhortan a replicar Plan Michoacán en Tabasco

cdmx — En Tabasco se requiere que replique el Plan Michoacán, exhortó el diputado priista Erubiel Alonso, quien pidió al

secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a garantizar la aplicación del Plan por la Paz y la Justicia.

El legislador tabasqueño es uno de los que más ha señalado que hay incremento de la inseguridad y las condiciones sociales que la agravan.

Mediante un Punto de Acuerdo, el priista también propuso que se atienda este problema con 12 ejes de seguridad del Plan Michoacán.

Primero, Erubiel Alonso enfatiza que es necesario el Fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de como segundo la atención a las causas, con el impulso a la educación, empleo, programas sociales y bienestar, así como el desarme voluntario, y la consolidación de la Guardia Nacional, con equipamiento, capacitación, y acciones específicas que se extenderán a la Policía Estatal y a la Fiscalía del Estado, así como fortalecer la línea 089 para denuncias anónimas.

El diputado federal indica que se requiere el fortalecimiento de Inteligencia e Investigación, con el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para detener generadores de violencia. Incluye fortalecer la Estrategia Anticorrupción, para realizar detenciones y debilitar estructuras criminales, implementación de un protocolo homologado de atención; creación de subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias, Unidades especializadas adicionales en coordinación con la Defensa, Marina, así como la Fiscalía General de la República.

Para el priista es de gran relevancia el Desarrollo económico con Bienestar; Infraestructura carretera, caminos y senderos seguros con inversión pública y mixta; Infraestructura con agua potable, riego y saneamiento; Programas para el Bienestar; educación, salud, vivienda, cultura, mujeres, jóvenes, y se implementarán planes de justicia para pueblos indígenas.

Erubiel Alonso refiere en su punto de acuerdo los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi en la que 63 por ciento de la población adulta en zonas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad. “Aunque se han registrado más de 34 mil detenciones por delitos de alto impacto y la incautación de 283 toneladas de droga, estos avances no se han traducido en mayor confianza ciudadana”, expone.

Tabasco registra un promedio anual de 47 mil 380 carpetas de investigación iniciadas por delitos del fuero común, más de 130 denuncias cada día.

“La percepción de corrupción en la procuración de justicia se mantiene elevada: en 2019, el 68.4 por ciento de la población consideraba corrupta a la fiscalía estatal; en 2023, aún lo hacía el 62.5 por ciento”; señala Erubiel Alonso quien insistió que es indispensable que el gobierno federal replique el modelo del Plan Michoacán en entidades donde los niveles de violencia han escalado de forma crítica, como Tabasco, garantizando un enfoque integral que atienda no solo la contención del delito, sino también las causas estructurales que lo generan.