El chapito Joaquín Guzmán López se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Estados Unidos Joaquín Guzmán López

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cambió su versión inicial y se declaró este lunes culpable en un tribunal de Estados Unidos de delitos relacionados con tráfico de drogas tras haberse proclamado inocente el año pasado.

“La audiencia presencial de revisión programada para el 1/12/2025 a la 1.30 p.m. ha sido convertida ahora en una audiencia de cambio de declaración”, informó la minuta, entregada a la jueza Sharon Johnson Coleman.

Guzmán López, alias El Güero, se declaró culpable de cargos de narcotráfico y de crimen organizado en una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago.

Guzmán López, de 39 años, entregó a las autoridades estadounidenses a uno de los grandes socios de su padre, Ismael El Mayo Zambada, a finales de julio de 2024, tras tenderle una trampa que desató la ola de violencia en el estado de Sinaloa entre los dos bandos en su disputa por controlar el Cártel de Sinaloa y evitar que sus miembros sean traicionados ante las autoridades estadounidenses y mexicanas.

La guerra interna entre estas dos divisiones, ha causado la muerte de alrededor de 1,200 personas en México y cerca de 1,400 desaparecidos, derivado de las actividades ilícitas que ejecuta.

Se trata del segundo hijo del gran capo en confesar sus crímenes ante la Justicia de Estados Unidos, después de que su hermano Ovidio ya se declarase culpable de narcotráfico el pasado 11 de julio ante la Corte de Chicago.

Tras la declaración de culpabilidad se espera que El Güero esquive la cadena perpetua, cuando la jueza anuncie la pena de cárcel.