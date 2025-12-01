Impulsa PVEM iniciativa para prohibir exhibición física de perros y gatos en establecimientos comerciales del país

Buscan prohibir la exhibición de animales en venta.

En un intento por frenar estas prácticas nocivas, senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado impulsan una iniciativa para prohibir la exhibición física de perros y gatos en establecimientos comerciales del país, al considerar que esta situación a genera riesgos para su bienestar, incrementa el estrés, fomenta compras impulsivas y facilita cadenas de suministro opacas.

La propuesta plantea que los establecimientos dedicados a la venta de animales deberán dejar de exhibir físicamente a perros y gatos en cualquier mobiliario que limite su movimiento o les impida expresar conductas naturales.

Acusaron que la venta de animales vivos exhibidos en vitrinas o jaulas genera condiciones que pueden afectar gravemente su integridad física y emocional, además de promover el maltrato y el hacinamiento.

Casos documentados en la Ciudad de México y otras entidades han evidenciado irregularidades recurrentes, como falta de atención veterinaria, insalubridad, espacios reducidos, estrés elevado y ausencia de certificación sanitaria, lo que ha motivado constantes denuncias y operativos oficiales para garantizar la protección animal.

Por ello, la propuesta, que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, busca regular la comercialización y adopción de animales mediante lineamientos más estrictos y con base en criterios de salud pública, bienestar animal y trazabilidad efectiva.

Los pevemistas destacaron que entre las obligaciones propuestas dentro de la iniciativa destacan: la necesidad de contar con áreas exclusivas para la estancia y pernocta de los animales; garantizar la presencia permanente de un médico veterinario zootecnista; así como realizar los procesos de adopción o comercialización únicamente mediante cita previa en espacios destinados a la interacción humano–animal, donde por ningún motivo los ejemplares podrán permanecer durante la noche.

Estas medidas, señalaron los legisladores, buscan prevenir el hacinamiento, reducir riesgos sanitarios y evitar la permanencia prolongada en vitrinas o jaulas.

Recordaron que el maltrato animal está prohibido en la Constitución, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar protección, trato adecuado y cuidado de los animales. De acuerdo con registros recientes, cerca del 80 por ciento de las denuncias por maltrato en la Ciudad de México corresponden a casos asociados con manejo inadecuado o condiciones insalubres en establecimientos comerciales.

Con esta propuesta, el Partido Verde busca fortalecer la protección animal, alinear la normativa mexicana con estándares internacionales y promover prácticas de comercialización responsables que garanticen el bienestar de perros y gatos en todo el país.