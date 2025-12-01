IMSS inaugura tecnología Cyberknife para tratar distintos tipos de tumores cancerosos  

Equipo de alta precisión Cyberknife en el IMSS El director general del IMSS, Zoé Robledo, inauguró el sistema de radiocirugía Cyberknife que permite tratar distintos tipos de tumores cancerosos en tiempo real, con mínima invasión y menor afectación periférica a los pacientes, convirtiéndose México, en el tercer país en América Latina en adoptar este novedoso sistema de alta precisión

Margarita, de 86 años y con diagnóstico de tumor Schwannoma, ángulo pontocerebeloso izquierdo, se convirtió en la primera derechohabiente del IMSS en ser intervenida con el nuevo equipo robótico CyberKnife, tecnología de punta que permite tratar diversos tipos de tumores con mínima invasión y menor afectacción periférica para el paciente.

Al respecto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, inauguró el nuevo equipo robótico CyberKnife de última generación en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, lo que posiciona a esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) como la primera del IMSS en contar con tecnología avanzada para el tratamiento del cáncer.

Con una inversión superior a los 179 millones de pesos para la adquisición de este equipo de alta precisión, con lo que nuestro país se convierte en el tercero en la región de América Latina en incorporar este sistema de radiocirugía.

Esta tecnología permite eliminar múltiples tumores con mínima invasión y menor afectación periférica, beneficiando a pacientes con cáncer de mama, próstata, colorrectal, cérvico-uterino, renal, de tejidos blandos, hepatocarcinoma, linfomas, melanomas, entre otros.

Cabe mencionar que doña Margarita, presentó un tumor Schwannoma, ángulo pontocerebeloso izquierdo, el cual suele presentar síntomas como pérdida de la audición audición, zumbido en el oído y problemas de equilibrio, y quien después de la intervención dijo sentirse muy bien.

“Me siento muy bien de que pueda hacer mis actividades ya sin bastón, porque siempre tengo que traer el bastón, me falta el equilibrio y me puedo caer. Me siento muy privilegiada y estoy muy agradecida con los médicos”, expresó a unos minutos de recibir tratamiento con la tecnología Cyberknife.

Dependiendo del caso clínico, hay pacientes que pueden ser dados de alta el mismo día, algo que sin esta tecnología no sería posible. Tal es el caso de la paciente Antonia, de 57 años, originaria del Estado de México, quien fue intervenida en el primer día de operación del Cyberknife con un diagnóstico de demencia con presencia de cavernoma y lesión vascular cerebral, quien agradeció profundamente la atención que recibió en el Seguro Social.

El uso del CyberKnife se integra al modelo de atención del Hospital de Oncología, donde también se emplea el robot Da Vinci, que posibilita cirugías menos invasivas, así como nuevas moléculas y terapias oncológicas innovadoras. Cada cirugía robótica de este tipo tendría un costo de entre 2 y 4 millones de pesos en un hospital privado.

El director del Hospital de Oncología, doctor Rafael Medrano Guzmán, destacó que se espera triplicar el número de pacientes atendidos, hasta llegar a una productividad de entre 30 y 35 intervenciones al día.

“Nuestro equipo atiende en tiempo real, puede tratar prácticamente todos los tumores que se presenten, con ciertas especificaciones. Generalmente son tumores que no rebasan los 3 centímetros”, dijo.

Para esta labor, el hospital cuenta con un Comité Multidisciplinario de Tumores que garantiza la evaluación y el inicio del tratamiento en un plazo menor a 20 días, ya sea cirugía, radioterapia o terapia sistémica.

El Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI atiende a población derechohabiente de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro, Chiapas y Guerrero. La unidad cuenta con 152 camas censables, 72 consultorios y 10 quirófanos, además de una plantilla de mil 873 trabajadores, entre ellos 244 médicos y 621 enfermeras.

De enero a septiembre de 2025, la productividad acumulada de la unidad incluye 344 mil 383 consultas de especialidad, 24 mil 604 atenciones de urgencias, 12 mil 569 egresos y 9 mil 755 cirugías, además de 215 sesiones diarias de radioterapia en un día típico.