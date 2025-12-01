Localizan con vida a elementos de la SSPC secuestrados

Policía intenta matar a su compañera en la alcaldía Álvaro Obregón De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría ocurrido tras una discusión entre ambos policías. (Bernandino Hernández)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los dos elementos quienes fueron privados de la libertad el 25 de noviembre mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en el estado de Jalisco, fueron localizados y se encuentran a salvo.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos. Al dar seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

Una vez encontrados, ambos agentes recibieron atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida.

La SSPC detalló que mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales, y continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, reiteró que no habrá impunidad y que continuarán los trabajos coordinados para detener a los responsables.