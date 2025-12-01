Pensión Bienestar 2026: abre calendario registro de diciembre para quienes recibirán apoyo el próximo año

Pensiones Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel Reyes informó que del 1 al 13 de diciembre se realizará el registro para nuevos beneficiarios, con atención de lunes

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, que el registro para la Pensión Bienestar 2026 se realizará del 1 al 13 de diciembre, oportunidad con la que el gobierno busca mantener la entrega puntual de apoyos que este año alcanzó a más de 18.4 millones de personas en todo el país.

¿Cuándo será el registro para la Pensión Bienestar 2026?

El registro para 2026 estará abierto del 1 al 13 de diciembre, de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Los interesados deberán acudir al módulo que les corresponda, el cual puede consultarse en gob.mx/bienestar.

Montiel Reyes explicó que en 2025 se cumplió con el registro y la dispersión de recursos sin retrasos, alcanzando una inversión total de 579 mil 392 millones de pesos en todos los programas.

Solo la Pensión para Adultos Mayores llegó a 13 millones 232 mil 13 personas, con una inversión social superior a 484 mil millones de pesos. En total, Bienestar atiende a 18 millones 494 mil beneficiarios que reciben su apoyo cada dos meses.

¿Cuáles son las ayudas y pensiones que se podrán registrar?

La jornada de diciembre permitirá el registro para los siguientes programas:

Pensión para Adultos Mayores , para quienes cumplen 65 años.

, para quienes cumplen 65 años. Pensión Mujeres Bienestar , dirigida a mujeres que alcanzan 60 años.

, dirigida a mujeres que alcanzan 60 años. Pensión para Personas con Discapacidad , en entidades donde es universal o donde se mantienen acuerdos con gobiernos estatales.

, en entidades donde es universal o donde se mantienen acuerdos con gobiernos estatales. Apoyo a Madres Trabajadoras , para niñas y niños menores de cuatro años.

, para niñas y niños menores de cuatro años. Sembrando Vida, para sembradores y sembradoras que cumplen los requisitos del programa.

Estos registros garantizan que los nuevos beneficiarios reciban sus recursos a partir del próximo año.

Calendario de fechas por apellido para el registro de las nuevas pensiones

La Secretaría estableció un orden alfabético para agilizar la atención. Así queda el calendario:

A, B, C → Lunes 1 y 8 de diciembre

D, E, F, G, H → Martes 2 y 9 de diciembre

I, J, K, L, M → Miércoles 3 y 10 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q, R → Jueves 4 y 11 de diciembre

S, T, U, V, W, X, Y, Z → Viernes 5 y 12 de diciembre

Todas las letras → Sábados 6 y 13 de diciembre

Calendario Pensiones Bienestar El registro se realizará del 1 al 13 de diciembre, de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas (Bienestar)

¿Qué documentos se necesitan para registrase a las nuevas pensiones?

Las personas que acudan al registro deberán llevar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

(Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad) CURP impreso recientemente

recientemente Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (Recibo de luz, agua, gas, predial o teléfono, con antigüedad no mayor a seis meses)

(Recibo de luz, agua, gas, predial o teléfono, con antigüedad no mayor a seis meses) Teléfono de contacto, celular y de casa

Con el cierre del año, Bienestar destacó que todos los programas cumplieron en tiempo tanto en registro como en entrega de recursos y así continuará el proceso para quienes llegan a la edad requerida.

Desde este 1 de diciembre comenzó el registro para personas que acaban de cumplir 65 años, así como para mujeres que cumplen 60 años, trámite que se extenderá hasta el día 13.