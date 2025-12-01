Sheinbaum afirma que México no está en las circunstanicias que planteó AMLO para su regreso a la vida pública

Claudia Sheinbaum CIUDAD DE MÉXICO, 01DICIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Luego de que este domingo el ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, publicara un vídeo desde su retiro en Chiapas para promocionar su nuevo libro titulado Grandeza, plateó las tres condiciones por las que regresaría a la vida pública, mismas que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se presenten en México.

Las tres condiciones que AMLO planteó para salir de su retiro fueron:

Si atentaran contra la democracia

Defenderla a ella (a la Presidenta Sheinbaum) de un intento de golpe de Estado, “si la acosan salgo, eso no creo que pase”, expresó

Defender la soberanía de mexicano, “porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano nosotros no somos colonias de ningún país extranejo”, dijo el ex mandatario

Al respecto, la Presidenta agradeció sus palabras durante su conferencia matutina en Palacio Nacional:

“Afortunadamente no estamos en ninguna de las circunstancias que planteó, el pueblo de méxico está con el proyecto, lo vemos todos los días, por si había alguna duda”, señaló Sheinbaum Pardo.

La titular del ejecutivo federal, afirmó que México no se encuentra en circunstancias para colocarse en dichas circunstancias ya que su gobierno es para de un movimiento popular y social, que no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno, “además no renunciamos a nuestros principios por los que siempre hemos luchado”.